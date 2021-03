Zeulenroda-Triebes. Im Jugendclub Römer gibt es aufgrund der hohen Inzidenzzahlen derzeit nur Einzelbetreuung. Um in dieser schwierigen Zeit ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, basteln Leiter Christoph Schwertling und Katharina Ellrodt Osterkörbchen für Erkrankte auf der Covid-Station des Universitätsklinikums in Jena. Die Mutter eines Kindes arbeitet dort und will die Patienten überraschen.