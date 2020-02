Pachterhöhung für Gärten sorgt für Kritik

„Auf mich macht es den Eindruck, dass die Leute in eine Falle gelockt werden sollen“, sagt Rechtsanwalt Thomas R. Walther aus Zeulenroda-Triebes. Nachdem unsere Zeitung vergangene Woche über die rückwirkende Pachterhöhung für Gärten- und Erholungsgrundstücke durch die Stadt berichtet hat, seien bei ihm zahlreiche Anfragen von verunsicherten Pächtern eingegangen.

Rechtsanwalt rät von Unterschrift unter Änderungsvertrag ab

In einem Bescheid, der Ende Januar an Gartenpächter in Triebes verschickt wurde, ist von einer Anpassung der Pachtmiete die Rede. Darin wird eine Erhöhung um mehr als das Fünffache angekündigt. Dem Schreiben liegt ein Änderungsvertrag bei, den die Mieter innerhalb von vier Wochen zurücksenden sollen. „Ich finde das Vorgehen fragwürdig. Das Anschreiben erweckt den Eindruck, die Leute hätten gar keine Wahl, den neuen Vertrag zu unterschreiben. Ich rate davon aber ab“, sagt der Rechtsanwalt. Stadt und Pächter seien schließlich gleichwertige Vertragspartner. Die Stadt könne nicht einfach einseitig, den Vertrag ändern. „Hinzu kommt, dass der Betrag für drei Jahre rückwirkend erhoben wird“, sagt er.

Vielzahl der Pachtanpassung verzögert Änderungsbescheide

Was sagt die Stadt dazu? Sie verweist darauf, dass die ersten Änderungsverträge bereits nach dem Stadtratsbeschluss Ende 2016 verschickt worden seien. Im Amtsblatt aus dem Dezember 2016 wurde der Beschluss des Stadtrates zur Anpassung der Mieten und Pachten veröffentlicht und sei für jeden zugänglich gewesen. Aufgrund der Vielzahl der Pachtanpassungen und den damit verbundenen persönlichen Berechnungen habe dieser Prozess allerdings bis 2020 angedauert. Bis zum heutigen Tag sei der Rücklauf der bereits versandten Vertragsanpassungen reibungslos verlaufen. „Um aufkommende Fragen klären zu können und Gerüchten vorzubeugen, empfiehlt die Stadtverwaltung, sich als Betroffener direkt an die Sachbearbeiterin zu wenden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Stadt hat eventuell Möglichkeit, das Pachtverhältnis zu kündigen

Ist das Vorgehen der Stadt rechtens? Die Kommunalaufsicht verweist darauf, dass die Verpachtung von Gemeindegrundstücken eine zivilrechtliche Angelegenheit zwischen der Stadt und dem Pächter darstelle. Aus Sicht der Stadt handelt es sich um ein Geschäft der „Vermögensverwaltung“, die der kommunalen Selbstverwaltung unterliege. Inwieweit eine rückwirkende Erhöhung durchsetzbar ist, könne daher letztlich nur zivilrechtlich geklärt werden. An der Form des Bescheides gibt es laut Kommunalaufsicht nichts auszusetzen. Dem Wortlaut sei eindeutig zu entnehmen, dass ein Änderungsvertrag übersandt wird, um dessen Unterzeichnung gebeten wird. „Sollte der Pächter nicht zustimmen, hätte die Stadt wahrscheinlich die Möglichkeit, das Pachtverhältnis zu kündigen“, so einer Sprecher der Kommunalaufsicht.

Kritik in den sozialen Medien

Auch in den sozialen Medien sorgte das Thema für Aufregung. So befürchten Nutzer auf Facebook, dass der Leerstand von Gärten in Triebes durch die Pachterhöhung weiter zunehmen wird. „Kann denn einer von unseren „Vertreter“ aus der Stadt mal die Wege um Triebes nutzen und den vorhandenen Leerstand der Gärten anschauen? Hinter der Schule? Hier verfallen, verrotten und vergammeln die Hütten und Grundstücke. Der Leerstand und die Kündigungen werden nicht kommen: Sie sind da!“, sagt ein Nutzer. Eine andere Nutzerin kritisiert die späte Umsetzung des Stadtratsbeschlusses. „Wenn die Umsetzung nicht eher von Startseite erfolgt, sollte der Einwohner nicht dafür büßen“, kritisiert sie.

Kommunalaufsicht hält Anpassung für geboten

Rechtsanwalt Thomas R. Walther empfiehlt, die Änderungsverträge vorerst nicht zu unterschreiben. Er hält auch die pauschale Anpassung auf 0,30 Cent pro Quadratmeter für unverhältnismäßig hoch. Die Kommunalaufsicht verweist darauf, dass die Stadt verpflichtet sei, ihre Vermögensgegenstände „zum vollen Wert“ zu veräußern oder zu verpachten. Im Rahmen der Haushaltssicherung habe sich die Stadt zudem die Verpflichtung auferlegt, als „Sparmaßnahme“ die Pachtmieten zu vereinheitlichen. Aus diesen Gründen sei die Anhebung des Pachtzinses durchaus geboten gewesen.