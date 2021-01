Partner und Geschäftsmann

Viele Jahre fand ich, als Reporter der Ostthüringer Zeitung, in dem Geschäftsführer der Laremo GmbH, Gottfried Floß, einen kompetenten Ansprechpartner. Über manche Vision haben wir gesprochen. Vieles davon gilt heute als abgearbeitet, einiges wurde verworfen, Neues dafür umgesetzt. Er hatte als Unparteiischer einen festen Standpunkt, denn er verteidigte, besonders dann, wenn es um das Langenwetzendorfer Unternehmen ging. Ich habe einen strahlenden Geschäftsführer erlebt, ebenso wie einen nachdenklichen. Strahlend dann, wenn er zusammen mit den Mitarbeitern, den Schritt nach vorne erfolgreich gemeistert hatte. Wenn er Auszubildende in der Firma begrüßen durfte oder ihnen einen Arbeitsvertrag anbieten konnte. Er war in den vielen Legislaturperioden stets ein aufmerksamer Gast in den Sitzung des Gemeinderates Langenwetzendorf. Fakt ist: Unter seinen Händen hat sich die Laremo GmbH zu einem mittelständigen Unternehmen entwickelt, das nicht nur den Beweis antreten kann, dass aus einem Volkseigenen Betrieb sich ein funktionierendes Wirtschaftsunternehmen entwickeln kann, wenn die Mannschaft dahintersteht. Und das war und ist Gottfried Floß besonders wichtig, dass er all die Aufgaben niemals alleine stemmen konnte, sondern es vielmehr nur im Team möglich ist. Und so bleibt zu wünschen, dass nach dem 70-jährigen Laremo-Bestehen, auch eine 80-jährige Feier stattfinden wird, auf der Gottfried Floß dann Gast sein wird.