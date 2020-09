Pausaer Arzt zeigt erstmals seine Bilder

Es ist die erste öffentliche Ausstellung des Pausaer Mediziners, der aus Zeulenroda stammt. Im Foyer der eigenen Praxis stellt Hans-Joachim Schütt, der auch dritter stellvertretender Bürgermeister der Stadt Pausa-Mühltroff ist, 20 Bilder unter dem Motto „Sommerimpressionen” zur Schau. Es sind zumeist Aquarelle, welche die Blicke auf sich ziehen. Zur Vernissage am vorigen Samstag, die mit klassischer Musik untermalt wurde, kamen vor allem befreundete Arztkollegen, aber auch Pausaer Kunstfreunde, um sich die Werke anzuschauen und mit dem Hobbymaler ins Gespräch zu kommen. „Die Bilder habe ich mit Freunden mit Kunstverständnis aufgehängt”, sagt er. Überhaupt sei er sich erst unsicher gewesen, die Bilder öffentlich zu zeigen. Es waren Freunde, die ihn zur Ausstellung ermutigten. „Ich hatte es etwas vor mir hergeschoben.” Jetzt sei er dankbar dafür.

Freunde nennen ihn Hajo

„Seit über 40 Jahren bin ich vor Ort”, berichtet Hajo Schütt, wie er von Freunden genannt wird, „Angefangen hatte ich 1979 als Assistenzarzt und ab 1984 war ich leitender Arzt im Landambulatorium.“ Als dieses nach der politischen Wende aufgelöst wurde, eröffnete Schütt, Jahrgang 1952, mit seiner Frau Siegrid Schütt, ebenfalls Allgemeinmedizinerin, an gleicher Stelle eine Gemeinschaftspraxis. Heute arbeitet das Paar altershalber nur noch an einigen Tagen in der Woche noch in der Praxis, zwei weitere Ärztinnen sind für die Patienten in und um Pausa da. Weniger Arbeit, dafür Engagement im Stadtrat, aber auch eine schwere Krankheit und die verstärkte Hinwendung zum christlichen Glauben folgten als Lebenspunkte. Und Hans-Joachim Schütt nahm sich bewusst Zeit für eine Beschäftigung, die er neben der Musik schon immer mochte: das Malen. Im Sommer 2017 folgte er der Einladung der befreundeten Künstlerin Isolde Roßner aus Hohenstein-Ernstthal zu einer mehrtägigen Malfreizeit in Bad Blankenburg. „Sie hat sich gefreut, dass ich kam.” Vor allem, weil er die Zahl der teilnehmenden Männer verstärkte. Hier entstanden die ersten Zeichnungen mit Kohle, Pastelle und Aquarelle. An einem Bild malt er einige Stunden. „Es hängt davon ab, wie es einen packt”, sagt er. Vorher zeichnete Hans Joachim Schütt eher sporadisch. „Ich habe auch als Kind schon gerne gemalt.”

Als Kind eine Eins in Kunst

In Kunst hatte er in der Schule immer eine Eins. Jetzt hat er sozusagen das Hobby neu entdeckt. „Ich habe gemerkt, beim Malen lächle ich. Und es tut mir gut.“ Im Gartenhaus hat er sich ein Atelier eingerichtet. „Am meisten Freude habe ich an Aquarellen“, sagt der Pausaer. Es sind Blumen wie Akelei, Iris, Ranunkel oder die Mohnblüte, die ihn zum Malen inspirieren. Aber auch die Ostsee und insbesondere Hiddensee und Rügen. „Jeden Sommer bin ich eine Woche zur Malfreizeit in Binz“, sagt der Arzt. „Ich male auch direkt am Strand.“ Leute gucken da schon mal über die Schulter, man kommt ins Gespräch. Auf den Aquarellen in der Ausstellung findet man etwa den Leuchtturm auf Hiddensee, die Kreidefelsen von Sassnitz, den Hafen von Seedorf oder Mönchgut an der Südspitze von Rügen.

Noch nicht zeigt der Hobbymaler verschiedene Gotteshäuser auf seinen Bildern. „Mein Ziel ist es, die Kirchen der Umgebung zu malen“, kündigt er an. Eine ganze Reihe sei schon gemalt – der Grundstein für eine vielleicht weitere Ausstellung.

Die Ausstellung „Sommerimpressionen“ von Hans-Joachim Schütt ist im Foyer der Pausaer Arztpraxis in der Paul-Scharf-Straße 74 eine Vierteljahr lang zu den Öffnungszeiten zu besichtigen.