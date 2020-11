Pilze im November sind eigentlich nicht üblich, schließlich gab es schon Nachtfrost. Doch Günther Müller aus Zeulenroda machte sich am Freitagmorgen auf Tour in Richtung Langenwolschendorf. Im Waldgebiet nach der Ortslage Langenwolschendorf präsentierten sich dem Pilzsammler eine ganze menge Pilze. Einen ganzen Korb voll Maronen und Sandfuß-Röhrlinge brachte er nach Hause. Am Abend gab es dann ein Pilz Fest.