Plan für Schließung der Musikschule in Zeulenroda ist nicht nachvollziehbar

„Einmal geschlossen, wird die Musikschule nicht mehr geöffnet“, so das Fazit der Eltern der Musikschulschüler nach der kurzfristig durch den Bürgermeister von Zeulenroda-Triebes, Nils Hammerschmidt (parteilos), einberufenen Elternversammlung am Montagabend.

Auch die Beteuerungen des Bürgermeisters, dass man Wege suchen wird, um den Kindern und Jugendlichen weiter die Möglichkeit zu bieten, einen Musikschulunterricht zu erhalten, konnte den Eltern die Angst nicht nehmen. Und auch nicht, die Beteuerung des Bürgermeisters, dass versucht werden soll, Mittel und Lösungen zu suchen, um die Situation abzuschwächen.

Erklärungsversuche desBürgermeisters nicht angenommen

Die Erklärungsversuche durch den Bürgermeister, dass die Musikschule im Haushaltssicherungskonzept (HSK), schon seit 2016 enthalten ist und man nun umsetzen würde, was bereits beschlossen ist, stieß auf wenig Verständnis unter den vielen Anwesenden.

300 Musikschüler von Schließung betroffen

Die Schließung der Musikschule ist im Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes eines der Punkte auf der „Liste des Grauens“, wie sie ein Bürger nannte. 167.000 Euro sollen durch die Schließung der städtischen Einrichtung eingespart werden. Ein weiterer Fakt ist, dass die Stadt, die noch acht Prozent an freiwilligen Leistungen finanziert, diesen Prozentsatz kürzen muss. Wie viele Prozentpunkte durch die Schließung der städtischen Musikschule eingespart würden, konnte an diesem Abend nicht geklärt werden. Nur so viel ist Fakt: Es sind 300 Musikschüler aus Zeulenroda-Triebes und der Region betroffen. Zu ihnen zählen auch die mittlerweile drei Bläserklassen in der städtischen Friedrich Reimann-Grundschule.

Verträge für Angestelltewurden erneuert

Anne Pfau, Leiterin der Musikschule und ihr Kollegium ebenso wie die Leiterin der Reimann Grundschule, Karen Mäusebach, vermissen die Offenheit gegenüber den Bürgern. Schließlich hat der Bürgermeister darüber gesprochen, dass man sich in vier Ausschüssen über das HSK geeinigt hätte. „Wir, als die Betroffenen, waren nicht einmal geladen“, so Anne Pfau. Noch mit Beginn des Musikschuljahres wurden auch die Verträge mit den Lehrern auf Honorarbasis erneuert und eine Unterschriftenliste, die an dem Bürgermeister in der vergangenen Legislaturperiode übergeben wurde, wird einfach ignoriert, so Karen Mäusebach.

Kurzum, die Anwesenden sehen die Schließung der Musikschule als einen nicht hinnehmbaren Schnellschuss durch die Stadt an. Michael Strauß, Elternteil, sieht die Musikschule und die Vereine in seiner Stadt als eine wichtige Prävention für die Jugend gegen Kriminalität an.

„Gemeinsam müssen wir einen Weg finden, um das zu erhalten, was für unsere Kinder und Jugendliche wichtig ist, so Michael Strauß.

Ausgaben und Einnahmender Musikschule

Die Ausgaben für die Zeulenrodaer Musikschule „Fritz Sporn“ in Höhe von rund 288.000 Euro schlagen im Stadtsäckel zu Buche. Dagegen stehen rund 163.000 Euro Einnahmen durch Elternbeiträge. Diese wurden mit Beginn des neuen Schuljahres bereits erhöht auf rund 52 Euro pro Schüler aus Zeulenroda-Triebes. Auswärtige zahlen zehn Euro mehr. Insgesamt 44 Prozent der städtischen Ausgaben für die Musikschule werden durch Elternbeiträge und eigenes erwirtschaftetes Geld selbst getragen.