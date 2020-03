Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr wird noch in diesem Jahr die Ampelanlagen auf der Bundesstraße 94 in Zeulenroda behindertengerecht nachrüsten.

Planungen sind im Landesamt bereits erfolgt

Zu den Ampeln auf der Schopperstraße/ Goethestraße in Zeulenroda fragte die Zeitung im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr nach. Da sich diese Anlagen auf der Bundesstraße 94 in Zeulenroda befinden, fällt eine mögliche behindertengerechte Umrüstung in die Zuständigkeit des ehemaligen Straßenbauamtes Ostthüringen. Fünf Amplen befinden sich auf dem Abschnitt der B 94 von der Kreuzung Triebeser Straße bis zur Goetheallee. Olaf Löhnert, Fachkoordinator des Landesamtes, verwies darauf, dass bereits vor der Anfrage der Zeulenrodaerin Astrid Friedrich-Hommel, eine entsprechende Aufrüstung der Ampelanlagen mit den Signalanlagen in der Planung befand. Das war bereits im vergangenen Jahr. Die blindengerechte Umrüstung soll also in diesem Jahr ausgeführt werden.

Ebenso in der Planung ist die blindengerechte Umrüstung der Ampelanlage Alleestraße/ Ecke Lohweg. Diese Anlage befindet sich in städtischer Hand und nicht auf der Bundesstraße. Wie aus dem Rathaus zu erfahren war, ist eine mögliche Umrüstung für das Jahr 2021 geplant. Allerdings muss erst geprüft werden, ob die hier verbaute Technik der Ampelanlage kompatibel ist mit den neuen Bauelementen für die Signaltonschaltung. Zudem müssen Kostenvoranschläge von Fachfirmen dazu eingeholt werden, um die mögliche blindengerechte Aufrüstung ausführen zu können. Erst wenn die Planung ausgeführt ist, kann entschieden werden, ob die Mittel für die Aufrüstung in der Stadt vorhanden sind.