Zeulenroda-Triebes. Netzwerke entwickeln sich zunehmend in der Region. Händler und Gewerbetreibende sehen die Vorteile in den Produkten vom Nachbarn von nebenan. So können die Kunden genau nachvollziehen, wo die Produkte, wie der Honig aus Pöllwitz, ihren Ursprung haben.