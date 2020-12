Probleme kennen keine Feiertage

Von Norman Börner

In den Wochen vor Weihnachten wird traditionsgemäß viel gespendet. Das soziale Engagement der Menschen steigt. Aber wollen wir damit nur unser Gewissen fürs Fest beruhigen? Immerhin wird mitunter beinahe ein Viertel aller privaten Spenden im letzten Monat des Jahres getätigt. Kann natürlich sein, aber Solidarität ist eigentlich ganzjährig gefragt. Selbstverständlich hilft jede Unterstützung, egal zu welcher Jahreszeit. Die Probleme aber verschwinden nicht, sie schauen nicht auf den Kalender oder interessieren sich für irgendwelche Feiertage.

Die Corona-Krise wird dies im kommenden Jahr noch deutlicher machen. Neben all den milliardenschweren Hilfsprogrammen des Staates wäre es schön, wenn auch die Bürger die Solidarität im neuen Jahr ganz oben auf ihre Vorsatzliste stellen. Deswegen ist es eine schöne Idee, dass mit dem Spendenaufruf für den Spielplatz des Kinderheims der Lebenshilfe Zeulenroda, die Idee des Helfens gleich wieder hoch gehalten wird.

Es gibt so viele unterstützenswerte große und kleine Projekte in unserer Region. Halten wir also auch im neuen Jahr die Augen und Ohren offen, wo Hilfe und Unterstützung gefragt ist.