Radfahrer bei Unfall in Kleinsaara verletzt

Kleinsaara. Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Greiz.

Unfall in Kleinsaara

Am Mittwoch gegen 6.25 Uhr kam es in Kleinsaara im Kreis Greiz zum Zusammenstoß zwischen einem Skoda (Fahrer 49) und einem Radfahrer (55). Der Radfahrer wurde verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei ermittelt.

Feuerwehreinsatz schnell beendet

Am Mittwoch gegen 5.35 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Vater-Jahn-Straße in Greiz aus. In einer ehemaligen Schule hatte ein Brandmelder ausgelöst. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich glücklicherweise nur um einen Fehlalarm handelte.

