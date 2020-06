Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radweg zwischen Auma und Zeulenroda soll gebaut werden

Nachdem bereits Ende vergangenen Jahres „positive Signale“ für den Bau des Radweges zwischen Auma-Weidatal und Zeulenroda-Triebes zu vernehmen waren, teilte das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) der Gemeinde nun mit, dass die Bedarfsermittlung für einen gemeinsamen Geh- und Radweg an der Landstraße 1087 positiv bewertet wurde. Ebenfalls teilt das TLBV mit, dass die Planung, Umsetzung und Finanzierung der Radverkehrsanlage durch den Baulastträger ohne finanzielle Beteiligung der Kommune erfolgen werde. In der Straßenbauverwaltung sei nun die Aufnahme des Vorhabens in das langfristige Planungs- und Bauprogramm Radwege vorgesehen.

Viele Fragen sind noch offen

„Einen Zeitplan für die Umsetzung gibt es allerdings noch nicht“, sagt Bürgermeister Frank Schmidt (CDU). Der Landtagsabgeordnete Volker Emde (CDU) hat daher eine kleine Anfrage an den Thüringer Landtag gestellt. Ziel der Anfrage: Die Klärung der Frage, wann mit einem Baubeginn zu rechnen ist und welche Hürden jetzt noch genommen werden müssen. Auch stellt sich die Frage, inwiefern der Radweg in ein überregionales Radwegekonzept eingebunden wird. Vor allem die Verbindung zu den Radwegen im Gebiet des Zeulenrodaer Meeres seien dabei interessant. Eine Antwort steht noch aus.

Corrina Weiser von der Initiative für einen straßenbegleitenden Radweg zwischen Auma und Zeulenroda setzt sich seit Jahren für die Umsetzung eines Radwegs ein. „Wir sind natürlich super-happy mit der Entscheidung“, sagt sie. Allerdings würde man auch hier gerne wissen, wann denn mit einem Baubeginn zu rechnen ist. Außerdem sei da immer noch die ungeklärte Frage, der rund 40 Grundstücke entlang der Strecke, die teilweise nicht in der Hand von Stadt oder Land sind.

Eine für Anfang Mai angesetzt Rad-Demo fiel leider der Corona-Krise zum Opfer. „Aber falls es seitens der Initiative noch einer Unterstützung bedarf, stehen wir bereit“, so Corrina Weiser.