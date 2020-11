Reformation würdig begangen

Eine würdigere Stätte, als die Seestern Panorama-Bühne am Zeulenrodaer Meer gibt es kaum, um den Reformationstag entsprechend zu würdigen. Und so feierten am Sonnabendvormittag Gläubige zusammen mit den Zeulenroda-Triebeser Pfarrer Michael Behr und Michel Debus den Reformationstag mit Blick auf das Zeulenrodaer Meer. Es sollte ein Test sein und wer weiß, vielleicht soll das Areal zukünftig öfter für einen Gottesdienst genutzt werden. An diesem Sonnabend jedenfalls war es ideal dafür gemacht, dass auch die Abstandsregeln aufgrund der Corona-Pandemie eingehalten werden konnten. Die Posaunenchören aus Zeulenroda und Triebes umrahmten den Gottesdienst zu Ehren von Martin Luther und seine 95 Thesen zur Reformation der Kirche musikalisch.