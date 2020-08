Auch im Gebäude der Feuerwehr in Zeulenroda stand im Keller das Wasser.

Zeulenroda-Triebes. Die Stützpunktwehr Zeulenroda und die Triebeser Feuerwehr waren nach Regenfällen am Freitagabend im Dauereinsatz im Stadtgebiet.

Regen löst Großeinsatz in Zeulenroda-Triebes aus

Die Mitglieder der Stützpunktwehr Zeulenroda sowie der Freiwilligen Feuerwehr Triebes hatten am Freitagabend alle Hände voll zu tun. Ein kräftiger Regenguss verwandelte Straßen in Bäche, die Straßeneinläufe konnten das Wasser nicht aufnehmen und wurden so zu kleinen Fontänen. Zudem liefen mehrere Keller voll.