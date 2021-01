Regional kaufen geht auch bei geschlossenen Geschäften

Von Heidi Henze

Zeulenroda-Triebes/ Greiz. Ist der verlängerte Lockdown das Todesurteil für den Einzelhandel? Das wollte die Zeitung von Händlern und den Bürgermeistern der Städte Zeulenroda-Triebes sowie Greiz wissen.

Die Frage war wohl etwas zu hart gestellt, denn das Stadtoberhaupt aus Greiz, Alexander Schulze (CDU), antwortete sogleich: "Um Gottes Willen". Er war ganz erschrocken.

Zuversichtlich blickt er auf die nächste Stadtratssitzung in Greiz. Denn dort wird er auf Anregung eines Stadtratsmitgliedes einen Beschlussvorschlag einbringen. Die Stadträte sind aufgefordert, den Beschluss aus dem vergangenen Jahr, dass die Sondernutzungsgebühren für Händler und Gastronomen der Stadt Greiz aufgehoben werden, zu verlängern. Doch was nutzt die Aufhebung der Sondernutzungsgebühren, wenn kein Geschäft oder Gaststätte öffnen darf und somit keine Werbeschilder oder gar Stühle vor die Tür gestellt werden dürfen. Schließlich wurde der Lockdown verlängert und somit bleiben alle Geschäfte und Gaststätten geschlossen. Vielleicht aber könnte man die wegen des Lockdowns ausgefallene Händler-Weihnacht im Frühjahr oder Sommer nachholen.

In diesem Zusammenhang unterstrich der Bürgermeister gleich mehrmals, dass jegliche Initiativen und Ideen willkommen sind.

Ausgang für die Zeulenrodaer Innenstadt unklar

Dem Zeulenroda-Triebeser Bürgermeister, Nils Hammerschmidt (parteilos) ist es klar, dass nicht alle den Lockdown überstehen könnten. Gut findet er, dass viele Geschäfte versuchen, ihre Waren online anzubieten und zu verkaufen. Diese Möglichkeit sollten viele Bürger der Stadt nutzen, ruft er auf. Schließlich wäre das Einkaufen in der Region nicht nur die bessere Entscheidung, sondern unterstützt vor allen die Händler aus der eigenen Stadt.

Katastrophe für Interessengemeinschaft

Sylvio Richter von der Interessengemeinschaft Zeulenroda (IG ZR) will sich zum Ausgang der Zeulenrodaer Innenstadt mit den nun noch verbliebenen Geschäften nicht festlegen. Er hat Angst, dass es katastrophal werden könnte. Einige Geschäfte nutzen den Lockdown dazu zu renovieren, so auch Inas Schuhladen. Andere haben bereits im Frühjahr ihren Laden aufgehübscht.

Nicht online kaufen, sondern regional

Er bittet darum, nicht den großen Online-Händlern " das Geld in den Rachen zu schmeißen". "Die bezahlen keine Steuern. Aber von unseren Steuergeldern lebt die Stadt", so Richter. Viele Geschäfte bieten an, dass man die Ware telefonisch bestellen kann und sie kann vor Ort abholt werden. „Shopping to go“ sozusagen. Der Vorteil wäre, dass man direkt am Telefon die Aussage bekommt, ob das Produkt im Geschäft zu haben ist. Zudem gibt es eine Beratung dazu, also einen Ansprechpartner hätte man auch für die Zukunft. Bestenfalls ist eine Abholung am gleichen Tag möglich. Das wichtigste sei aber, dass regional gekauft wurde.