Thüringer Rettungsassistentin in Afghanistan: „Rituale sind ganz wichtig!“

Advent in Nordafghanistan. Ein Sonntag. Es ist kalt. Unter Null am frühen Morgen. Diesiges Grau verhüllt die Hügelkette des Marmal-Gebirges. Das deutsche Feldlager an den Ausläufern trägt seinen Namen: Camp Marmal. Hier sind rund 1000 deutsche Soldaten stationiert, 10 Prozent davon sind Frauen. Gemeinsam mit Streitkräften weiterer 22 Nato-Mitgliedsstaaten versehen sie hier ihren Dienst. Insgesamt etwa 2000 Männer und Frauen. Auf einer Fläche so groß wie 500 Fußballfelder.

Prägende Lebenserfahrung

Cindy S. ist erst seit drei Wochen hier. Die gebürtige Zeulenrodaerin ist Rettungsassistentin, geplant ist die Weiterqualifikation zur Notfallsanitäterin. Es ist ihr dritter Einsatz am Hindukusch. Der erste Aufenthalt im Mai 2011 war wohl ihr nachdrücklichster. Sie war dabei, als das Attentat auf den deutschen General Markus Kneip geschah. Zwei Menschen starben, der General wurde verletzt. „Das gehört zum Soldatenleben dazu, es prägt einen und zählt für mich zu meiner Lebenserfahrung“, beantwortet die 34-Jährige die Frage, wie sie das Schreckliche verarbeitete. „Angst im Einsatz habe ich nie. Das kam mit meiner Entscheidung für diesen Beruf.“ Noch vor Ort half sie, die Verletzten zu versorgen, bevor sie ins Feldkrankenhaus nach Marmal transportiert wurden. Die Standards dort sind mit einem deutschen Regionalkrankenhaus vergleichbar. Auch afghanische Soldaten werden im Notfall behandelt.

Resolute Support – so nennt sich die 2015 begonnene Nato-Ausbildungsmission, zu der auch die Deutschen gehören. Afghanische Sicherheitskräfte sollen fit gemacht werden, um selbst ihr Land zu schützen. Gegen die Taliban, gegen Radikalislamisten, gegen fanatische Splittergruppen. Im Vergleich zur Isaf-Mission, die 2014 auslief, gibt es keine Nato-Kampfhubschrauber mehr, die einst in die Berge zu unbekannten Zielen aufbrachen. Auch Patrouillenfahrten ins Feindesland gehören der Vergangenheit an. Das Mandat hat sich verändert. Denn in Kampfhandlungen sind heute die afghanischen Streitkräfte involviert. Nach entsprechender Schulung und unter Anleitung, denn das Know-how gibt es unter anderem von den Deutschen.

Am Sonntag besucht die Thüringer Soldatin Cindy S. den Militärgottesdienst im Haus Benedikt. Foto: Enric Boixadós / fm

Heute ist die Mutter einer kleinen Tochter Hauptfeldwebel und unter anderem zuständig für Schädlingsbekämpfung und die Sicherung von Hygienestandards im Feldlager. „Wir analysieren Mücken auf Malaria und stellen Lebendfallen für Streunertiere auf, die ins Camp gelangen. Und dann erzählt sie von den Gerbils, den kleinen Wüstenrennmäusen, die sich im Camp heimisch fühlen und einzellige Parasiten über Sandmücken übertragen. Diese können die Krankheit Leishmaniose auslösen oder zu schlimmen Geschwüren führen. Außerdem fällt die Desinfizierung des Krankenhauses in den Arbeitsbereich der Thüringerin. „Ich bin an sieben Tagen für 24 Stunden im Einsatz“, sagt sie. Denn für Soldatinnen und Soldaten, die hier stationiert sind, gilt 24/7. Das heißt: Die ständige Bereitschaft. Freie Tage oder Urlaub gibt es während des Auslandsaufenthaltes nicht.

Lebensziel: Berufssoldatin

Nach der Mittleren Reife in Zeulenroda machte Cindy S. von 2002 bis 2005 in Frankfurt am Main eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Danach arbeitete sie in München. Der Wunsch, zur Bundeswehr zu gehen, kam durch Erzählungen ihres thüringischen Mitbewohners. Neugierig geworden besuchte die begeisterte Skifahrerin das Karrierecenter der Bundeswehr in der bayerischen Hauptstadt. „Ich wollte im medizinischen Bereich bleiben“, betont sie. Schließlich klappte es mit dem Einstieg bei der Bundeswehr. Sie verpflichtete sich erst einmal für zwölf Jahre. „Wenn die Bundeswehr mich will, bleibe ich dabei“, lautete ihre Devise. Heute ist sie Berufssoldatin.

„Der Einsatz ist jetzt mein Zuhause“

Ihr Einsatz in Afghanistan dauert bis März 2020. Manchmal tröstet sie junge Soldatinnen, die Heimweh haben: „Der Einsatz ist jetzt mein Zuhause. Es kommt dabei auf eine gesunde Einstellung an.“ Und die hat die Mittdreißigerin, die nach ihrer Rückkehr ihren Lebenspartner auf den Seychellen heiraten will. Er ist auch Soldat und mit der kleinen Tochter zu Hause in Ulm, wo Cindy S. im nahen Dornstadt beim Sanitätsregiment 3 stationiert ist. Dann spricht sie von ihren Ritualen, die ihr helfen, den Auslandsaufenthalt gut zu überstehen. „Fünfmal die Woche mache ich Sport im Fitnesscenter oder ich gehe auf einen zehn Kilometer-Lauf durchs Camp.“ Jeden Sonntag besucht sie außerdem den Gottesdienst im lagereigenen Kirchlein, dem Haus Benedikt. Und ganz wichtig sei das Skypen dreimal pro Woche mit der Familie zu Hause. „Dass man sich sieht“, erklärt sie.

Momentaufnahme im Camp: Für die Soldaten gibt es dort gepanzerte Schlafcontainer. Foto: Enric Boixadós / fm

Das erste Mal sei sie nun als Mutter im Einsatz. Fern von zu Hause. „Weihnachten wird schwer werden. Unsere Kleine ist schon ganz aufgeregt und singt mir Weihnachtslieder vor.“ Geschenke für die Tochter hat sie schon vor dem Abflug besorgt. Die werden dann an den Festtagen in Zeulenroda geöffnet, wenn bei den Großeltern gefeiert wird.

Stabiles Umfeld ist wichtig

In Deutschland arbeitet sie im Lagezentrum in Dornstadt. „Ein guter Job!“ Außerdem könne sie an zwei Tagen pro Woche Homeoffice machen. „Das ist für mich als Mutter natürlich klasse“, ergänzt die begeisterte Taucherin. Und bevor sie in den Auslandseinsatz ging, hätte sie Wert darauf gelegt, mit Partner und Tochter viel gemeinsame Zeit zu verbringen. „Es muss zu Hause einfach passen. Ein stabiles Umfeld ist wichtig, dann schafft man auch die Abwesenheit ohne Probleme. Und nette Kameradinnen und Kameraden hier sind das A und O. Dann gewöhnt man sich auch gut aneinander.“

Und bevor sich Cindy S. in den gepanzerten Schlafcontainer zurückzieht, fällt ihr Blick auf den mittelgroßen Weihnachtsbaum vor den gleißenden Scheinwerfern, die die Außenmauern mit dem dichten Stacheldrahtnetz erhellen.

Fast verloren steht er da, mit zarter elektrischer Beleuchtung. Und an seinen Zweigen glimmen ein paar Kerzen.