In Käse vom Rinder- und Pferdehof Köber wurden Keime gefunden. (Symbolbild)

Rinderhof in Merkendorf ruft Käse wegen Keimen zurück

Merkendorf Der Käse aus dem Automaten enthält Keime, die bei immungeschwächten Personen Beschwerden verursachen können.

Der Rinder- und Pferdehof Köber in Merkendorf im Landkreis Greiz ruft Käse zurück, der ab dem 3. Dezember 2022 am Automaten in Silberfeld verkauft wurde. Darüber informiert Inhaber Stefan Köber. Betroffen seien aber nur etwa eine Hand voll Stück.

In dem Käse seien VTEC-Keime nachgewiesen worden, als Quelle wird derzeit die Milch vermutet. Diese Keime könnten bei immungeschwächten Personen Beschwerden verursachen.

Der gekaufte Käse kann im Hofladen Bannasch in Langenwolschendorf gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden. Der Rinder- und Pferdehof bittet bei den Kunden um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.