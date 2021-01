Rodelspaß am Mittwoch

Zeulenroda-Triebes. Der Schnee auf dem Rodelberg an der Zeulenrodaer Rötlein Schule ist momentan eine gute Gelegenheit die Schlitten in diesem Jahr so richtig einmal einem Test zu unterziehen. Der kleine blaue Flitzer des fünfjährigen Lukas jedenfalls hat den Test bestanden. Mit ihm düste der Zeulenroda-Triebeser, der mit seiner Oma hier war, den Berg hinunter.