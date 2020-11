Über 5000 Euro können sich die Mitglieder der Kinder- und Jugendeinrichtung „Römer“ freuen. Sie wurden für ihre Impulse, die sie innerhalb des ausgelobten Ideenwettbewerbes „Machen! 2020, ausgezeichnet.

Franziska Markert, Vorsitzendes des Kinder- und Jugendvereins Zeulenroda-Triebes, hat zusammen mit Stellvertreter Jens Krüger genau dort angesetzt, wo sie in diesem Jahr die meisten Erkenntnisse sammeln konnten. Das war beim Bau der Caesars Ride, einer Stunt-Strecke für Radfahrer, die Lust haben auf selbst gebauten Rampen und Konstruktionen waghalsige Stunts hinzulegen.

Junge Leute organisierten fast im Alleingang

„Nicht nur beim Bau, sondern eben auch beim Organisieren des „Herbstfestes“ zur Eröffnung der Eigenbaustrecke haben wir, damit ist nicht nur das Team der Vereinsleitung gemeint, sondern eben auch alle Mitarbeiter, nur als Unterstützer den jungen Machern zur Seite gestanden“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Das wollen sie nun auch beim geplanten internationalen Jugendcamp so handhaben. Geplant ist, dass junge Leute auch aus den Partnerstädten von Zeulenroda und Triebes teilnehmen sollen. Hier macht Franziska Markert eine notwendige Einschränkung: „Wenn es nicht international aufgrund der Pandemie geht, dann nehmen eben nur die Jugendlichen von 14 bis 20 Jahre von hier teil. Doch die Aufgabe, dass die jungen Leute die Organisation von allem was in diesem Zusammenhang notwendig sein wird, nehmen sie selbst in die Hand Diese Eigeninitiative haben sie erlebt, als es um die Stunt Strecke ging.

Über Ausgestaltung des Camps können junge Leute selbst entscheiden

Innerhalb dieses einwöchigen Camps in den Sommerferien können die Jugendlichen selbst entscheiden, ob sie einen Workshop ins Leben rufen wollen oder einen Graffitikurs oder auch ganz etwas anderes. Ihre Ideen sind hier gefragt, sagt Jens Krüger. Das Ziel ist es, dass die Jugendlichen aktiv werden und ganz nebenbei erfahren was alles zur Organisation bis hin zur Umsetzung dazu gehört. Die 5000 Euro aus dem Ideenwettbewerb können da nur ein Grundkapital darstellen. Doch zuerst ist die Bereitschaft gefragt, sich auszuprobieren und eine Ideensammlung.

Wer also Lust hat, der ist willkommen und kann sich im Freizeitpark „Römer“ gerne melden, so Franziska Markert. Der Wettbewerb „Machen! 2020“ wurde durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ausgelobt, speziell für die neuen Bundesländer.

Wer Lust hat und sich ausprobieren möchte, ist willkommen

Gefragt waren Vorschläge für Projekte, die das Engagement für gesellschaftlichen Zusammenhalt sichtbar machen, würdigen und unterstützen.

Ins Leben gerufen hat den Wettbewerb der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz. Der Wettbewerb soll den Gestaltungswillen, den Ideenreichtum und das Engagement ostdeutscher Bürgerinnen und Bürger zum Wohle der Gemeinschaft würdigen sowie mit einem Preisgeld unterstützen“, heißt es in den geforderten Kriterien. Gesucht wurden kreative Projektideen, die Lebensqualität vor Ort stiften, das Mit- und Füreinander festigen und das Gemeinschaftsleben lebendiger machen.

Bis Ende Juli 2020 konnten sich Teilnehmer aus Landgemeinden, Klein- und Mittelstädten der neuen Länder mit bis zu 50.000 Einwohnern bewerben.

Marco Wanderwitz: „Ich bin immer wieder beeindruckt, wie Menschen mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Verantwortung übernehmen und die Welt vor Ort ein bisschen besser machen: Ideen haben, mitmachen und mitgestalten! Auch das macht Demokratie aus.