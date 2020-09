Rotkäppchen-Express startet in Zeulenroda-Triebes

Der Rotkäppchen-Express, der am 10. Oktober in Zeulenroda auf dem unteren Bahnhof starten und über Weida, Gera und Jena fahren wird, bringt seine Fahrgäste diesmal nach Freyburg an die Unstrut. Die historische Dampflok rollt um 9:05 Uhr aus dem Zeulenrodaer Bahnhof. Um 20:09 Uhr kommt der Zug wieder hier an. Da die Besichtigung der Rotkäppchen Sektkellerei wegen der Corona-Regelungen des Landes Sachsen-Anhalt nicht stattfinden kann, erhalten die Fahrgäste eine Führung von der Winzervereinigung Freyburg im herzoglichen Weinberg mit Verkostung der dort angebauten Weinsorten. Um den Spaziergang abzurunden, werden Weine zur Verkostung gereicht. Außerdem ist ein Besuch des 1090 erbauten Schlosses Neuenburg mit Blick auf die Stadt Freyburg und das Unstruttal möglich. Die Führung informiert über den Burgenbau, die Herrschaftsgeschichte und die Wohnkultur in der hervorragend erhaltenen Anlage.

Informationen zum Programm und zum Ticketkauf finden sie auf der Homepage www.bahnnostalgie-thueringen.de. Fahrkarten für die Züge des Nostalgieprogramms Thüringen erhalten Sie beim Ticketshop Thüringen und in allen Pressehäusern der OTZ.