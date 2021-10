RSV Rotation Greiz: Auch auf der Matte niemals allein

Greiz. Wahl zum Verein des Jahres 2021: Der 150 Mitglieder starke Verein ringt auch diesmal mit um den Sieg.

Der obligatorische Corona-Test wirkt routiniert. Per Schnelltest werden die Sportler überprüft. Präsident Thomas Fähndrich ist am Freitag kurz angebunden. „Ich bin gleich bei Ihnen“, ruft er im vorbeigehen. Morgen ist ein wichtiger Tag. Die Tests sind für den Wettkampf, der dann stattfindet. Am Samstagmorgen stehen erst um 10 Uhr die Mitteldeutschen Meisterschaften der Jugend C und D auf dem Programm. Zudem geht es für die zweite Mannschaft in Werdau darum, die Endrunde zur Ermittlung des Aufsteigers in die Regionalliga Mitteldeutschland zu erreichen. So viel vornweg: Die zweite Mannschaft schaffte den Sieg gegen den Gegner AC 1897 Werdau und hat vor dem Rückkampf beste Karten, noch aufzusteigen.

Publikumsmagnet mit langer Tradition

Der Verein blickt auf eine lange und erfolgreiche Historie zurück. Foto: Norman Börner

Erfolg hat beim RSV Rotation Greiz gewissermaßen Tradition. Die Sportler der ersten Mannschaft ringen in der ersten Bundesliga Südost. Mehrfach wurden die Greizer seit 1945 die erfolgreichste Ringermannschaft Ostdeutschlands.

Der Verein wurde im Oktober des Jahres 1931 gegründet und eilte schnell von Erfolg zu Erfolg. Das ist bis heute so geblieben, auch wenn es immer mal wieder einige Durststrecken gab. Aber die Wettkämpfe in der Sporthalle im Aubachtal ziehen Gäste an und als Talentförderzentrum hat man natürlich auch den Nachwuchs im Fokus. Ein Garant dieser Nachwuchsarbeit ist im Verein Erhard Schmelzer.

„Die Jugend ist unsere Zukunft“, sagt das Rotation-Urgestein. Viele Monate durften zu Corona-Hochzeiten nur die Kadersportler trainieren. Also Profisportler mit einem gewissen Leistungsniveau. Für viele Kinder und Jugendliche fiel das Training allerdings aus. Trotzdem hielten fast alle Mitglieder dem Verein die Treue. „Das ist besonders. Die Kinder und Jugendlichen wollten raus und wieder kämpfen“, sagt Erhard Schmelzer. Die jungen Sportler hätten sich dennoch fit gehalten. Zugenommen hätte kaum ein Nachwuchsringer.

Nachwuchsbereich als Herzstück und Kaderschmiede

Jonas Schöndorfer (von links), Bruno Rüger und Leon Weller sind drei Beispiele für die gute Jugendarbeit des Vereins. Foto: Norman Börner

Neuer Nachwuchs werde im Verein aber stets gesucht. So werde zum Beispiel mit der Lessinggrundschule zusammengearbeitet, um Talente frühzeitig zu erkennen und diese dann im Talentförderzentrum weiter ausbilden zu lassen. Selbst im Kleinkindalter kann in der Fit for Fun-Krabbelgruppe ein erster Kontakt zum Sport aufgebaut werden. „Trotz Corona konnten wir den Nachwuchsbereich in den letzen zwei Jahren noch mal ausbauen und sind jetzt viel breiter aufgestellt“, sagt Thomas Fähndrich.

Zudem bemüht sich der Verein im Bereich Integrationsarbeit. So ist der RSV bei Integration durch Sport des Landessportbundes Thüringen dabei. „Interessierte können aber auch einfach mal vorbeikommen“, sagt Thomas Fähndrich.

Am Freitag trainieren in der Turnhalle die Junioren. Und es zeigt sich, dass Ringen neben Kraft vor allem Disziplin braucht. Trainer und Spitzensportler Joel Wrensch ermahnt einen Ringer, die Aufwärmübungen wie das Hüftkreisen ernster zu nehmen. In den anschließenden Übungskämpfen wird vor allem die Symbiose aus Kampfsport und Fairness deutlich. Obwohl es auch bei den Trainingsrunden hart zur Sache geht, wird die Sportlichkeit groß geschrieben. Shakehands und Umgangsformen gehören zum guten Ton.

Derzeit erfolgt im Verein die Ausbildung von drei jungen Übungsleitern. Hinter den Kulissen sind aber auch noch zahlreiche Sponsoren, Helfer und Betreuer am Erfolg beteiligt. So wie Constanze Wahrmuth. Die „gute Seele“ des Vereins, wie Thomas Fähndrich sagt, die vor und während der Wettkämpfe die Fäden zusammenhält. „Bei uns bringt sich jeder ein. Anders geht es auch einfach nicht“, sagt der RSV-Präsident.