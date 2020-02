Sabine Casper: Touristische Infrastruktur ist gut

Die Stadt Zeulenroda-Triebes habe eine gute touristische Infrastruktur, so die scheidende Leiterin des Tourismuszentrums, Sabine Casper. Ihre Wortmeldung ist eine Reaktion auf einen Kommentar, der in der Donnerstagsausgabe dieser Zeitung erschienen ist.

In dem Kommentar heißt es am Beispiel des wiedereröffnenden Hotels „Goldener Löwe“, dass Zeulenroda-Triebes mit dem Ausbau der touristischen Infrastruktur und einer guten Vermarktung den langfristigen Erfolg der Hoteliers unterstützen müsse.

Zeulenroda sei „ein Zugpferd“ in der Region

So sei Zeulenroda aufgrund der „hervorragenden touristischen Infrastruktur, die in den letzten Jahren am Zeulenrodaer Meer entstanden ist“, seit vergangenem Herbst staatlich anerkannter Erholungsort, so Casper. Die Region gelte „als Zugpferd im Vogtlandtourismus und ist eine touristische Leiteinrichtung in Thüringen und im länderübergreifend vermarkteten Vogtland.“

Damit sei bereits jetzt die Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermarktung der touristischen Anbieter in Zeulenroda gegeben.