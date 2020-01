Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schach hält fitt

Das Denken, über den Tellerrand hinaus oder auch die Umsetzung von Ideen im Königsspiel, zeichnet das Schachspiel aus. Vor 50 Jahren, als Manfred Wolf mit dem Schachspiel angefangen hatte, hat er daran wohl kaum einen Gedanken verloren. Für ihn stand das Spiel der Spiele zu verstehen im Vordergrund. Dass daraus ein ebenbürtiges Hobby geworden ist, wo er zudem bis heute hunderte Kinder dafür begeistern konnte, lässt bei ihm berechtigterweise den Stolz wachsen. Stolz kann er auch darauf sein, dass er einen gewissen Teil dazu beigetragen hat, dass aus den einstigen Schützlingen Erwachsene geworden sind, die Jahre später mit beiden Beinen im Leben stehen. Und auch, dass genau die Erwachsenen ihrem ehemaligen Trainer heute mit ihren Kindern wieder das Vertrauen aussprechen und sie wieder bei ihm in „die Lehre“ geben. Doch nicht genug dessen: Seine Schützlinge statten ihm regelmäßige Besuche ab und das nicht etwa zum Schach spielen, sondern vielmehr wird da Doppelkopf und Skat geklopft. Bei so viel Bestätigung ist es wohl zu verstehen, dass der Zeulenrodaer Manfred Wolf mit seinen 65 Jahren noch lange nicht ans Aufhören denkt. Das ist gut so und so bleibt nur ein großes Dankeschön für seine ehrenamtliche Arbeit von seinen Schützlingen und alle die, die bei ihm in die Lehre gegangen sind.