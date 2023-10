Eine Scheune in Zeulenroda-Triebes ist kontrolliert abgebrannt. (Symbolbild)

Scheune in Zeulenroda-Triebes abgebrannt

Zeulenroda-Triebes Eine im Vollbrannt stehende Scheune im Gewerbegebiet Flur Schiefer in Zeulenroda-Triebes ließ die Feuerwehr kontrolliert abbrennen. Die Stromversorgung der gesamten Stadt hing davon ab.

Über einen Scheunenbrand wurden Feuerwehr und Polizei in Zeulenroda-Triebes in der Nacht auf Montag informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Gewerbegebiet Flur Schiefer zeigte sich, dass die Scheune in Vollbrand stand. Das Gebäude befand sich unter einer Hochspannungsleitung. Diese versorgt die gesamte Stadt mit Strom und konnte vom Energieversorger nicht abgestellt werden. Daher ließ die Feuerwehr die Scheune kontrolliert abbrennen.

Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Eine Schadenshöhe ist ebenfalls noch nicht abschließend bezifferbar. Die Kriminalpolizeiinspektion Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Nennung der Bezugsnummer 0276199/2023 unter der Telefonnummer 0365/82341465 entgegengenommen.

