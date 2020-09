Langenwolschendorfs Bürgermeister Gisbert Voigt (CDU) zeigt, dass das Spielfeld in der Halle für die Radballer eigentlich zu klein ist. Auch deshalb benötigt die Sektion Radball stets Sondergenehmigungen, wenn sie für internationale Wettkämpfe als Austragungsstätte nominiert wurde.

„Schleizer Hof“ in Langenwolschendorf soll für 1,4 Millionen Euro umgebaut werden

Die Freude über die Fördermittelzusage über 1,4 Millionen Euro steht Langenwolschendorfs Bürgermeister Gisbert Voigt (CDU) ins Gesicht geschrieben. „Als 2018 das Förderprogramm durch den Bund aufgelegt wurde, da haben wir uns natürlich beworben mit dem „Schleizer Hof“, der Turnhalle der Gemeinde, sagt Gisbert Voigt. Doch damals bekamen sie weder eine Absage, noch eine Zusage. Also sprach er seinen CDU-Bundestagsabgeordneten Volkmar Vogel stetig wieder darauf an. Und am Ende sollte die Ausdauer Erfolg haben.