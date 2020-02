OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch zeigt Senioren am Riesen-Tablet, wie das E-Paper funktioniert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schneller, preiswerter und ohne Zustellprobleme

„Ich hätte schon Interesse, muss aber erst noch mit meinem Mann sprechen“, sagt Christel Drechsler. Die Zeulenrodaerin ist Abonnentin der Ostthüringer Zeitung in gedruckter Form. Nachdem die 77-Jährige am 25. Februar von den Vorteilen der Zeitung in elektronischer Form gehört hat, ist sie begeistert.

OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch stellte in der Zeulenrodaer Sparkasse in der Schopperstraße das E-Paper vor. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Die elektronische Zeitung ist billiger, „man spart zehn Euro im Monat“, so Riebartsch. Sie kann zudem von mehreren Lesern genutzt werden. Ganz wichtig für Fußballfans: Während in manchen Lokalausgaben aufgrund der frühen Andruckzeit nicht mehr über alle Abendspiele aktuell berichtet werden kann, können E-Paper-Nutzer über die Ergebnisse zeitnah lesen. E-Paper ist schneller als die gedruckte Zeitung.

Schrift kann vergrößert werden

Gerade die Abonnenten in ländlichen Regionen wie hier kennen das leidige Zustellproblem. Das gibt es beim E-Paper nicht mehr. Die Zustellung der gedruckten Zeitung ist ein Grund, weshalb auch die Mediengruppe Thüringen auf E-Paper setzt. „Wir haben zwei Probleme: Es wird immer schwieriger, Austräger zu finden. Und durch den Mindestlohn, den ich zwar gut finde, wird die Zustellung und die Zeitung immer teurer“, so Jörg Riebartsch.

Aufmerksam haben sich die Senioren die Informationen zum E-Paper durchgelesen. Foto: Katja Grieser

Weitere Vorteile der elektronischen Version der Tageszeitung: Die Schrift kann vergrößert werden, man kann sich Texte sogar vorlesen lassen, wie der OTZ-Chefredakteur demonstrierte. Der einzige optische Unterschied zur gedruckten Zeitung ist, dass die Bilder brillanter sind. Artikel können per E-Mail versendet werden und die Nutzer können im Archiv stöbern. „Kann ich auch Sudoku lösen?“, wollte Tamara Gneuß aus Auma wissen. Noch nicht, erfuhr sie von Riebartsch. Doch es wird daran gearbeitet und wahrscheinlich soll es noch in diesem Jahr möglich sein, auch im E-Paper Kreuzworträtsel und Sudoku zu lösen.

Eine Zeulenrodaerin fragte, ob das, was in ihrer Heimat los ist, ihr Sohn, der nicht mehr hier lebt, lesen kann. „Wenn Sie ihm ihr Passwort nennen, geht das“, so Jörg Riebartsch. Und ja, auch die Todesanzeigen, für die sich viele Leser interessieren, finden sich im E-Paper.

Christel Drechsler ist zwar mit dem Handy nicht so vertraut, dafür ihr Mann. „Wahrscheinlich werde ich das Handy dann nur zum Zeitunglesen nutzen“, sagt die Zeulenrodaerin schmunzelnd. Ernst Bernt weiß noch nicht so recht, ob das E-Paper für ihn in Frage kommt. Der 76-jährige Zeulenrodaer hat sich dennoch ausführlich über das Angebot informiert.

Tamara Gneuß hat gleich mehrere Gründe gefunden, weshalb die elektronische Zeitung attraktiv ist. „Wenn wir im Urlaub sind, bekommen wir die Zeitung nachgeschickt, aber immer einen Tag später“, bedauert sie. Das wäre beim E-Paper anders. Die Aumaerin ist einige Monate im Jahr an den Wochenenden im Garten, der allerdings nicht am Ort ist. „Da sind wir bis jetzt immer extra zum Briefkasten gefahren, um die Zeitung zu holen“, erzählt die 60-Jährige. Das müsste sie mit der elektronischen Zeitung nicht mehr. „Außerdem stört mich das viele Papier langsam. Und mir tun die Zusteller leid“, sagt Tamara Gneuß.

Dass sich das Internet auch eignet, um Bankgeschäfte zu tätigen, darüber informierte im Anschluss an die E-Paper-Vorstellung Sven Peter von der Sparkasse.