Schulen in Zeulenroda-Triebes sollen bis Ende 2020 Tablets erhalten

Bis Ende des Jahren sollen laut Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) alle Schulen in Zeulenroda-Triebes mit mobilen Endgeräten also Tablets ausgestattet werden. Derzeit laufe die Ausschreibung, um das bis Ende des Jahres laufendes Förderprogramm des Landes Thüringen in Anspruch zu nehmen. „Wir haben einen Anbieter gefunden und sind zuversichtlich.“ Damit wäre die zukunftssichere Ausstattung der Schulen aber erst am Anfang.

Auch die Antragstellung für Mittel aus dem Digitalpakt Schule sei auf einem guten Weg. Mit diesem Förderprogramm hat die Bundesregierung 2018, den allgemeinbildenden Schulen für die Digitalisierung fünf Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Mit Unterstützung einer Fachfirma und den Schulleitern sei eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Technik und Netzwerkinfrastruktur in den Schulen der Stadt bereits erfolgt. Allerdings wolle man noch die Zusage des Landes Thüringen für die Förderung des Breitbandausbaus abwarten. Die Stadt hatte im Oktober einen Förderbescheid über 5,7 Millionen Euro vom Bund erhalten. Um mit Ausbau des schnellen Internets in Schulen, Unternehmen und Haushalte zu beginnen, fehlt allerdings noch die Bestätigung der Co-Finanzierung durch das Land Thüringen. Die CDU-Fraktion im Stadtrat kritisierte diese Äußerung. Weil der digitale Ausbau der Schulen hinter dem Breitbandausbau zurücktreten müsse, werde dieses Zukunftsprojekt im Keim erstickt. Laut Hammerschmidt habe dies den Hintergrund, dass für den Digitalpakt, der Nachweis erbracht werden müsse, dass die Schule über die nötige Internetgeschwindigkeit für einen sinnvollen Einsatz digitaler Lernmittel verfüge. Derzeit seien einzelnen Schulen nur mit sehr geringen Bandbreiten ausgestattet. „Wir warten jetzt aber nicht auf den Abschluss des Breitbandausbaus. Sobald der Förderbescheid des Landes für den Breitbandausbau da ist, beantragen wir auch die Mittel aus dem Digitalpakt“, so Hammerschmidt.