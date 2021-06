Zeulenroda-Triebes. Die Straße war stundenlang gesperrt.

Zwei Autos sind am Dienstagmorgen auf der Straße zwischen Dörtendorf und Triebes frontal zusammengestoßen.

Während eine 32-jährige Skoda-Fahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus kam, wurde eine 35-jährige Renault-Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Straße war stundenlang voll gesperrt.