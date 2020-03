Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechster Kindergarten-Fußballcup für Juni anvisiert

Vom Hauptorganisator Klaus Weißflog war zu erfahren, dass die Vorbereitungen zur Durchführung der beliebten Fußball-Nachwuchsveranstaltung bereits jetzt angelaufen sind. Wenn gleich auch durch das Coronavirus etwas in den Hintergrund gerutscht, so wollen die Organisatoren an dieser schönen Nachwuchsveranstaltung festhalten und sie durchführen, wenn sich die Situation normalisiert hat.

Kindergarten-Fußballcupfür Juni anvisiert Der 6. Kindergarten-Fußballcup wird nach aktuellem Stand am Mittwoch, den 17. Juni im Zeulenrodaer Waldstadion ausgetragen. Sponsor der Veranstaltung sind die Zeulenrodaer Energiewerke, deren Geschäftsführer Markus Dürr damit die kleinen Fußballer schon einige Jahre verbildlich unterstützt. Der Cup wird Auftakt einer vom FC Motor organisierten Fußballwoche sein. Alle Kindergärten aus der Region können teilnehmen Herzlich eingeladen sind alle Kindergärten der Stadt Zeulenroda-Triebes und der Region. Teilnahmemeldungen bitte bis zum 3. April bei Evelyn Theilig, Leiterin der Kindereinrichtung „Pusteblume“. Weitere Informationen unter Telefon: (036628) 8 23 83.