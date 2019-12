Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seit fünf Jahrzehnten Faszination für das königliche Spiel

Volker Wiedemann wurde aus Anlass seines 65. Geburtstages von seinen Mitspielern eine besondere Ehre zuteil. Die Vorsitzende des Schachvereins Rochade Zeulenroda, Diana Skibbe, überreichte dem Mitglied des Vereins die Guts Muthts-Ehrenplakette in Silber. Mit einem dreifachen Schachmatt gratulierten ihm die Gegenspieler.

Volker Wiedemann ist seit 1969 Mitglied im Schachverein in Zeulenroda. Damals wurde für den Denksport in der Schule geworben und zusammen mit weiteren Schülern, hatte er sich für das Hobby entschieden. Doch was ist das Besondere an diesem Sport, an dem er in der Jugendzeit genauso viel Freude empfand wie im Alter. „Schach können Jung und Alt zusammen und gegeneinander spielen. Selbst im hohen Alter kann man noch gegen die Jugend spielen“, so Volker Wiedemann. Das hält jung und der Kopf bleibt fitt, meint er.

Volker Wiedemann leitet die Schach AG am Zeulenrodaer Gymnasium

Von 1994 bis 2004 führte der Zeulenrodaer den Verein als Vorsitzender an. Seit 1981 ist er Vorsitzender des Kreisschachverbandes und er war Vizepräsident des Schachbundes. Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Schach hat Wiedemann, der noch als Lehrer am Friedrich Schiller-Gymnasium in Zeulenroda-Triebes tätig ist, genau hier gegründet. Jährlich begleitet er zehn bis 15 junge Leute beim königlichen Spiel, bei den Wettkampf-Partien, gibt ihnen Tipps für viele verschiedene Eröffnungszüge und treibt sie zu konzentrierten Höchstleistungen an.