Sekt im Steinbruch

Heidi Henze zum Naturschutz in Dörtendorf

Die Natur war schneller, als die Bürokratie es umsetzen konnte. Sie hat in den vergangenen Jahren, als im Dörtendorfer Steinbruch schon Ruhe eingekehrt war, begonnen, sich ihre Lebensräume zurückzuerobern. Da konnte sie keiner daran hindern. Inwieweit nun der Mensch eingreifen wird, bleibt abzuwarten. Auf alle Fälle kann er, wenn überhaupt, maximal unterstützend wirken. Denn die Libellen zeigen ihr prächtiges schimmerndes Kleid und schwirren schon jetzt munter umher, die Mücken spielen über und in den zahlreichen feuchten Wiesenflächen.

So manches Getier hat seine Spuren hinterlassen. Sie haben sich am Donnerstagvormittag durch den ungewohnten Trubel wohl ein sicheres Versteck gesucht. Der Trubel hat ein Ende. Bleibt nur zu hoffen, dass auch die Glasscherben der zerborstenen Sektflasche aus der Taufzeremonie am Donnerstag noch von den Verursachern aufgelesen wurden. Schließlich können auch sie zur Gefahr für die tierischen Bewohner des Steinbruches werden. Doch, so froh wie die Mitglieder des Naturschutzverbandes, über den Erwerb des Geländes zu sein schienen, bin ich mir fast sicher, dass sie auch daran gedacht haben. Schließlich wollen sie das Gelände für Tiere und Pflanzen als Refugium und Rückzugsraum erhalten und weiterentwickeln.