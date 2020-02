Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sieben Wochen ohne Pessimismus – Zuversicht leben

Wir fragten Michael Debus zur Bedeutung des Aschermittwochs und der damit beginnenden Fastenzeit.

Herr Debus, welche Bedeutung hat der Aschermittwoch?

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Der Termin hängt vom Osterfest ab und ist daher immer anders. Vor dem Aschermittwoch stehen die tollen Tage des Faschings. Der Aschermittwoch ist quasi die Tür zur Passions- und Fastenzeit. An diesem Tag kann sich der Glaubende darauf einstimmen. Er ist in der evangelischen Kirche nicht so verbreitet. Aber mit der Zunahme der Bedeutung der Fastenzeit auch mit den Aktionen der Evangelischen Kirche „7 Wochen ohne“ ist der Aschermittwoch als ein bewusster Beginn wichtiger geworden. Daher feiern wir auch den Aschermittwoch am 26.Februar, 19 Uhr in Hohenleuben im Bibelsaal.

Was bedeutet der Name Aschermittwoch?

In einem Faschingslied heißt es „Am Aschermittwoch ist alles vorbei…“ Das Gefühl das etwas zu Ende geht, ist mit diesem Tag verbunden. Zu Ende geht zuerst einmal der Fasching. Aber noch viel mehr steht an diesem Tag die Wahrheit im Blick, dass wir als Menschen vergänglich sind. Die Bibel sagt: „Bedenke Mensch dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst.“ Daher werden die Menschen in den Andachten und Gottesdiensten am Aschermittwoch mit einem Aschekreuz gesegnet. Das Kreuz steht für die befreiende und rettende Tat Jesu Christi, die Asche für das Vergängliche im Leben.

Wie wichtig ist heute noch die Fastenzeit?

Die Fastenzeit ist die Zeit, in der sich der Glaubende auf Ostern vorbereitet und sich mit dem Leiden und Sterben Jesu Christi beschäftigt. Jedes große Fest braucht eine Vorbereitung, so auch Ostern. Wenn ein großes Fest geplant ist, wird geschaut, was man an Vorräte noch hat, es wird sauber gemacht, das Haus vorbereitet… Im Grund ist es in dieser Zeit nicht anders. Im Verzicht auf das, was unser Leben und Gauben beschwert oder schädigt, kann ich mich im inneren neu ausrichten. Ich nehme mir Zeit auf das zu schauen, was meinem Leben Kraft gibt. Ich mache in der Seele mal sauber. Nicht der Verzicht um des Verzichtes willen ist das Entscheidende, sondern es geht um das gute Leben, das Gott für den Menschen vorbereitet hat. Um das neu zu sehen, darf man das vergängliche auch mal für 7 Wochen zur Seite stellen. Dieses Jahr ist das Motto der Evangelischen Kirche „7 Wochen ohne Pessimismus“ – Zuversicht leben. (hhe)