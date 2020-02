Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sieg geht nach Zeulenroda

Über 460 Schüler von acht Schulen aus der Stadt Gera und dem Landkreis Greiz nahmen am Börsenspiel 2019 teil. Etwa 100 Schülerteams aus dem Geschäftsgebiet hatten sich qualifiziert. Aktivste Schule war das Zabelgymnasium in Gera. Diese positive Bilanz zog die Sparkasse Gera-Greiz während der Siegerehrung in ihrem Beratungscenter Gera-Schloßstraße.

Depotwert um mehr als 5.000 Euro gesteigert

Das Kreditinstitut hatte die erfolgreichsten Schülerteams eingeladen, um sie mit Geldprämien auszuzeichnen und ein Resümee zu ziehen. Die Regionalwertung der Sparkasse gewann das Team „Fehler“ vom Friedrich-Schiller-Gymnasium Zeulenroda, betreut vom Lehrer Jürgen Lippold. Louis Köhler, Justin Kreyßig, Lukas Köhler und Rico Kölling aus Klasse 12 erreichten einen Depot-Gesamtwert von 55.717,34 Euro.

Teams erhalten Preisgeld in Gesamthöhe von 2.100 Euro

Das Team „Sparklasse“ mit Josephine Böttcher, Celine Brose, Jessica Koepp und Lena Prasser (Klasse 10s2) von der Staatlichen Integrierten Gesamtschule Gera erspielte sich Platz 2 mit einem Vorsprung von 1385,44 Euro vor dem „Wolfsrudel“, betreut von Sabine Wolf, (Depotwert 52.429,08) aus Klasse 12 vom Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz. Die folgenden Plätze belegten „Venimus vidicus vicimus“ und die „Bushhunters“ vom Zabelgymnasium, der mit 30 Depots aktivsten Schule. Die fünf besten Gruppen erhielten Preisgeld in einer Gesamthöhe von 2.100 Euro, gestaffelt von 100 bis 800 Euro.

Wirtschaftliche Zusammenhänge erkennen

Seit Anfang der 90er Jahre bietet die Sparkasse ein Börsenspiel an und leistet so einen Beitrag für die nachhaltige Wirtschafts- und Finanzbildung junger Menschen. Nach dem Prinzip „Learning by Doing“ können die Teilnehmer mit einem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro Wertpapiergeschäfte auf Grundlage realer Kurse tätigen, wirtschaftliche Zusammenhänge erkennen, Kursverluste und -gewinne hautnah miterleben.