Meine Meinung So lang und nah wie nie

Ein bisschen schade finde ich es ja schon, dass die Friseure wieder öffnen. Immerhin war es ganz amüsant zu sehen, wie manche Mitmenschen und politische Entscheidungsträger mit „langen Loten“ aussehen. Gerade als Typ, der die Haare mit Überzeugung im Modus „Verzeihung, dass sie mich geweckt haben!“ trägt, fühlte ich mich den 1970-iger Jahren so nahe wie noch nie. Eine Zeit, in der man sich (meiner naiven Vorstellung nach) mit Bürgermeistern auch mal auf eine gemütliche Kippe und Geheimdienstinformationen unterm Asbestdach traf. Nun gut! So kann ich mir immerhin ersparen, mit dem Rauchen anzufangen.