Zeulenroda-Triebes. Bürgermeister Nils Hammerschmidt hat in den sozialen Medien die Leute gebeten, in den lokalen Geschäften und auf dem Wochenmarkt einzukaufen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So reagiert die Zeulenroda-Triebes auf die Krise der Einzelhändler

Die Krise bei den Einzelhändlern in der Stadt durch den Corona-Virus könnte auch die Finanzen der Stadt empfindlich treffen. So besteht für betroffene Unternehmer die Möglichkeit, Anträge auf Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlung beim zuständigen Finanzamt zu stellen. In der Stadtverwaltung können die Gewerbetreibenden eine Stundung der Gewerbesteuer beantragen. „Der Stadt werden, abhängig davon wie sich die Krise weiter entwickelt, Einnahmeverluste entstehen“, heißt es in einer Mitteilung. Ob diese vom Bund oder Land ausgeglichen werden, ist noch nicht geklärt.

Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) hat in den sozialen Medien die Leute gebeten, in den lokalen Geschäften und auf dem Wochenmarkt einzukaufen oder die Lieferangebote der Geschäfte anzunehmen, um diese dadurch zu unterstützen. Zum Beispiel solle man lieber lokal beim Bäcker und Fleischer einkaufen, als die Angebote der Discounter zu nutzen.

Wessen Geschäft durch die Corona-Krise in eine Schieflage gerät kann die Anträge für die Soforthilfen entweder bei der Thüringer Aufbaubank in Erfurt, der Handwerkskammer für Ostthüringen oder aber bei der Industrie- und Handelskammer zu Ostthüringen einreichen. Die entsprechenden Links und Formulare sind auch über die Homepage der Stadt zu beziehen.