So viel Streusalz wird in Zeulenroda-Triebes verbaucht

Bringt der Winterdienst rund um Zeulenroda-Triebes zu viel Streusalz auf die Straßen? Diesen Vorwurf erhob zumindest ein Leser, der sich bei unserer Redaktion meldete. Wir haben bei den Verantwortlichen nachgefragt.

Insbesondere in Triebes und Niederböhmersdorf liege das Streusalz teils zentimeterdick an den Straßenrändern, so der Leser, der seinen Namen hier nicht genannt sehen möchte. Zahlreiche andere Bürger würden diesen Eindruck bestätigen. „Wenn doch sonst immer Nachhaltigkeit eingefordert wird, warum gilt das nicht für den Winterdienst?“, fragt der Mann. Schließlich werde der Winterdienst mit den Steuergeldern der Bürger finanziert.

Streusalzverbrauch ist deutlich niedriger als im vergangenen Winter

Die Zuständigkeit für den Winterdienst in der Region ist dreigeteilt: Für Bundes- und Landesstraßen ist die Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft (TSI), für Kreisstraßen die Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Greiz und für die übrigen Straßen in den Städten und Gemeinden die jeweilige Kommune zuständig.

„Wir haben den Winterdienst auf das verkehrsrechtlich Notwendige beschränkt“, sagt Torsten Bernstein, Kreisstraßenmeister des Landkreises Greiz. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liege der Streusalzverbrauch aufgrund des milden Winters um etwa zwei Drittel niedriger.

Gleichwohl sei es bei den gegenwärtigen Temperaturen schwierig zu beurteilen, ob ein Winterdiensteinsatz notwendig ist. „Wir stellen uns immer die Frage: Fahren wir oder nicht? Gerade in den Morgenstunden kann es derzeit zur Glättebildung kommen. Und die Sicherheit im Straßenverkehr hat nun einmal Vorrang“, so Bernstein.

In den Kurven bleibt mehr liegen

Frank Schneider ist der Werkleiter des Bauhofes der Stadt Zeulenroda-Triebes. Er ist damit auch für den Winterdienst in Triebes und Niederböhmersdorf verantwortlich. „Seit Beginn des Winters haben wir 25 Tonnen Streusalz verbraucht, im vergangenen waren es über 300 Tonnen“, sagt Schneider.

Seine Erklärung für den Eindruck von Bürgern, dass zu viel gestreut werde: Die Streufahrzeuge streuten umso mehr Salz, je schneller sie fahren. Beschleunige ein Streufahrzeug nach einer Kurve, könne danach an dieser Stelle etwas mehr Streusalz liegenbleiben als auf anderen Straßenabschnitten.