Ernteausfall So wenig Streuobst wie noch nie geerntet

Im Hofladen von Doreen Bannasch in Langenwolschendorf können Menschen ihre Früchte anliefern, um sie zu ­Apfelsaft verarbeiten zu lassen. Im vergangenen Jahr rollten von September bis Mitte November beinahe täglich die Äpfel über die Bänder. Doch in diesem Jahr lief die Maschine gerade mal alle 14 Tage an. „Ich würde sagen, wir haben Einbußen von 95 Prozent“, sagt Bannasch. Damit ist sie nicht allein. Bundesweit wird sich die Streuobsternte auf nur 200 000 Tonnen belaufen, wie der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie mitteilte. Das sei vermutlich die schwächste Ernte seit 1991.

Vor zwei Jahren war die Obsternte sehr gut

Günter Lang vom Obstbauverein Zeulenroda kennt die Ursachen. „Es gibt wohl viel Ursachen. Doch vor allem der Frosteinbruch im Frühjahr und der trockene Sommer haben der Ernte zugesetzt“, sagt er. Die wenigen Äpfel, die noch an seinen Bäumen hingen, seien zudem meist von Vögeln angepickt. Die hätten aufgrund der schlechten Ausbeute nichts zu Fressen am Boden gefunden. „Vor zwei Jahren war die Ausbeute allerdings sehr gut. Das passiert eben mal. Als Obstbauer muss man damit leben“, sagt er.

Für Doreen Bannasch bedeutet der Ausfall aber auch einen wirtschaftlichen Verlust. Für sie und die fünf Mitarbeiter, die nur wenige Stunden arbeiten konnten. „Wir können nur auf ein besseres nächstes Jahr hoffen“, sagt sie.