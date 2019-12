Greiz/Zeulenroda-Triebes. Wie verdauen unsere Luft sowie die Haus- und Wildtiere die Knallerei in der Silvesternacht in Zeulenroda-Triebes und Greiz? Wir haben nachgefragt.

So wirken Böller auf Umwelt und Tiere in der Region

Privates Silvesterfeuerwerk steht derzeit mal wieder in der Kritik. Die wichtigsten Argumente der Gegner: Böller und Raketen verursachen eine riesige Menge Feinstau und Tiere leiden unter der Knallerei. Trotzdem geben die Deutschen jedes Jahr mehr Geld für Feuerwerk aus. Wir haben bei uns in der Region nachgefragt, ob diese Kritikpunkte nur Großstädte betreffen oder auch bei uns ein Problem sind.

Feinstaubbelastung erreicht nur kurzfristige Spitzenwerte

Das Umweltbundesamt schätzt, dass rund 4.500 Tonnen Feinstaub in der Silvesternacht in die Luft geblasen werden. Das ist in etwa so viel, wie vom gesamten Straßenverkehr in Deutschland in zwei Monaten. In der Europäischen Union gelten Grenzwerte für Feinstaub. Der Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter darf an höchstens 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Vor allem in den Großstädten werden in der Silvesternacht Werte von 1.000 Mikrogramm pro Kubikmeter und mehr erreicht. Wie sieht das bei uns aus?

Eine Messstation des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz steht in Greiz in der Mollbergstraße. In der Silvesternacht von 2018 auf 2019 stieg der Wert für Feinstaub um kurz nach 0 Uhr schlagartig von 13 Mikrogramm auf einen Höchstwert 156 Mikrogramm pro Kubikmeter an. Innerhalb einer Stunde normalisierte sich der Wert wieder.

Es handelt sich beim Silvesterfeinstaub also um kurzzeitige und einmalige Spitzenwerte. Auch wenn Wissenschaftler davon ausgehen, dass es keine Schwelle gibt, unterhalb derer der Feinstaub nicht schädlich ist, handelt es sich hier um eine Belastung, die auf das Jahr gerechnet, keinen großen Einfluss auf die Gesamtmenge an eingeatmeten Feinstaub bedeutet. Feinstaub ist der Mensch das ganze Jahr über ausgesetzt. Er entsteht beispielsweise auch durch Abgase von Fahrzeugen, durch Öfen und Heizungen oder in die Landwirtschaft.

Wild- und Haustiere leiden unter dem Feuerwerk

Ein weiteres Argument gegen die Silvesterknallerei ist, dass Tiere darunter leiden würden. Ingo Eckardt von der Ortsgruppe Zeulenroda des Naturschutzbundes Gera-Greiz bestätigt dies. „Vor allem Tiere, die nicht nachtaktiv sind, werden durch die Knallerei um Mitternacht aufgeschreckt“, sagt er. Das betrifft in den Stadtgebieten unter anderem Vögel, die in Alleebäumen, Parks oder Grünanlagen nächtigen. Durch den Stress geraten sie in Panik, fliehen mitunter in eisige Höhen und können im schlimmsten Fall verenden.

„Auf der Talsperre in Zeulenroda-Triebes überwinterten vor ein paar Jahren nordische Gänse. Nach der Silvesternacht waren sie verschwunden“, sagt er. Gerade jagdbare Tiere wären auf das Geräusch eines Knalls negativ geprägt. Die Überwinterer bekämen durch die panische Flucht ein weiteres Problem. „Im Winter laufen sie auf Sparflamme. Die meiste Energie geht für den Erhalt der Körperwärme drauf“, sagt Ingo Eckhardt. Eine hastige Flucht zehre diese Reserven bedeutsam auf.

Nicht nur Tiere in der Natur sondern auch Haustiere sind gestresst. „Wer einmal eine Silvesternacht im Tierheim erlebt hat, der wäre wie ich für ein sofortiges Verbot“, sagt die Leiterin des Greizer Tierheimes Elke Becker. Dort schieben die Mitarbeiter in der Silvesternacht eine Extra-Schicht, damit die Tiere nicht alleine sind. „Es ist wichtig, dass die Tiere einen Rückzugsort und eine Bezugsperson haben. Leise Musik oder angeschaltetes Licht kann beruhigend wirken“, sagt sie. Haltern von Freigängerkatzen empfiehlt sie, ihre Lieblinge in der Silvesternacht im Haus zu lassen und Hunde nur an der Leine auszuführen. An alle Greizer appelliert sie, im Umfeld des Tierheimes auf das Zünden von Böllern zu verzichten.

Industrie rechnet trotz Debatte wieder mit hohem Umsatz

Trotz der Debatten um Feinstaubbelastung durch Feuerwerk und Böllerverbotszonen in Städten rechnet der Verband der pyrotechnischen Industrie zu diesem Jahreswechsel mit ähnlich viel Umsatz wie im Vorjahr. 133 Millionen Euro wurden demnach vor einem Jahr in Deutschland umgesetzt. Im vergangenen Jahr wurde sogar eine Rekordmenge von 47.400 Tonnen Feuerwerkskörpern nach Deutschland eingeführt. Auch im Hagebaumarkt in Langenwolschendorf ist der stellvertretende Marktleiter Michael Hesse zufrieden mit dem diesjährigen Geschäft. „Es verläuft ähnlich gut, wie im vergangenen Jahr“, sagt er. Die aktuelle Debatte scheint also vorerst, keinen Einfluss auf das Kaufverhalten zu haben.