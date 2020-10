Solaranlagen am Daßlitzer Kreuz sind zulässig

Eine Anfrage der Fraktion „Bürger für Langenwetzendorf“ beschäftige jüngst den Gemeinderat. Demnach hätten die Mitglieder beobachtet, dass auf Grundstücken im Gewerbegebiet Daßlitzer Kreuz Photovoltaik-Anlagen entstehen. Ob dies nicht dem Ansatz entgegen stehe, dass die Fläche ausschließlich gewerblich genutzt werden dürften, wollte Olaf Ebert wissen.

Schließlich sehe der Bebauungsplan vor, dass keine Photovoltaik-Anlagen auf unbebauter Fläche errichtet werden dürfen. Aber: Auf Dächern oder als Teil eines gewerblich genutzten Grundstückes sei dies kein Problem.

Man wollen damit ja nur verhindern, dass ungenutztes Bauland ausschließlich genutzt werde, um solche Anlagen zu errichten, so Bürgermeister Kai Dittmann (CDU). „Photovoltaikanlagen alleine schaffen zwar Energie, aber keine Arbeitsplätze“.

Daßlitz liegt nordwestlich von Greiz an der Landstraße 1085 und an der Kreuzung zur Bundesstraße 92. An dieser befindet sich das Gewerbegebiet Daßlitzer Kreuz. Es wurde 1992 bis 1994 beidseitig an der B92 erschlossen und stellt das Zentrum der gewerblichen Entwicklung der Gemeinde dar.