Die Karikaturen von Dirk Meissner sind nicht mehr in den Fenstern, sondern in den Innenräumen des Sommerpalais Greiz zu sehen.

Sommerpalais Greiz: Ausstellung nun im Inneren zu sehen

Die Ausstellung „Corona spezial“ mit Karikaturen von Dirk Meissner des Sommerpalais Greiz ist nun im Inneren der Kultureinrichtung zu sehen. Dies geht aus einer Mitteilung von Pia Büttner hervor.

Die Zeichnungen waren aufgrund der Corona-Pandemie vom 28. März bis zum 6. Mai in den Fenstern des Gartensaals des Greizer Sommerpalais zu sehen. Zahlreiche Spaziergänger im Fürstlich Greizer Park hätten das Angebot genutzt und sich über die ständig erweiterte Ausstellung amüsiert, so Büttner.

Nachdem die Museen in Thüringen seit dem 5. Mai wieder öffnen dürfen, sei die Ausstellung nun in das Innere verlegt worden. Dort werde sie in unmittelbarer Nähe und in Ergänzung zur Ausstellung „Dirk Meissner: Sagen Sie jetzt nicht, das ist Kunst...“, präsentiert, heißt es. Das Sommerpalais ist außer montags täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Besucher müssen sich an hygienische Anforderungen und das Abstandsgebot halten.