Sonnenuntergang über Zeulenroda.

Am Dienstagabend zeigte sich der Himmel über der Stadt Zeulenroda in seinem schönsten Kleid. Bernd Grünler hat dieses Foto aufgenommen mit der Gette, der Göttin der Gerechtigkeit, auf dem Rathaus von Zeulenroda-Triebes, dem in den Farben Rot und Orange strahlenden Himmel zum Sonnenuntergang, ein drauf folgender heller Schweif, "dem kleinen Fenster der Zuversicht", wie er es bezeichnete und dem drohend wirkenden dunklen Wolken.