Sonniges Geld für die Schulhofgestaltung

Die Energiewerke Zeulenroda betreiben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Zeulenrodaer Friedrich-Schiller-Gymnasiums. Der Gewinn aus der Energiegewinnung spenden die Energiewerke alljährlich an den Förderverein der Schule. Markus Dürr, Geschäftsführer der Energiewerke Zeulenroda, übergibt einen betrag von 1000 Euro an Bodo Lagaude, Mitglied des Fördervereins und Thomas Müller, Schulleiter des Friedrich-Schiller-Gymnasium Zeulenroda (v.l.). 920 Euro betrug die Einspeisevergütung, die Energiewerke haben den betrag auf 1000 Euro aufgestockt. Der Förderverein des Gymnasiums wird das Geld für die Umgestaltung des Schulhofes verwenden. Der I. Bauabschnitt der Maßnahme soll im Frühjahr beginnen. Hier ist eine Begrünung des Schulhofes sowie das Aufstellen weiterer Tischtennisplatten geplant für eine sportliche Bewegung in den Pausen der Schüler auf dem Schulhof.