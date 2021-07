Spagat ist nicht einfach

Heidi Henze hofft, dass der Kreislauf durchbrochen werden kann

Die Zeit, als im Haus der Lebenshilfe Zeulenroda das Virus kursierte, war schrecklich. Dass da vieles liegengeblieben ist, ist nur allzu verständlich. Schließlich musste die tägliche Arbeit trotz der Widrigkeiten bewältigt werden. jetzt heißt es, dankbar sein für den Einsatz aller derer und es muss vorwärts und optimistisch in die Zukunft geschaut werden. So ist der Start des neuen Geschäftsführers gleichwohl ein Neustart für alle. Auch Andreas Nordmann hat den menschlichen Umgang miteinander gesucht. Werte, die in der schnelllebigen Gesellschaft leider oft verloren gehen. Immer mehr Menschen wählen diesen Weg und verbannen das Streben nach stetig hören Gewinnen.

Wo aber ist der vertretbare Rahmen erreicht? Diesen Spagat zu machen, wird nicht einfach sein, zumal Leistungsträger, also die Geldgeber, klare Vorstellungen von Pflegesätzen und Einstufungen haben und auch sie Kriterien als Vorgaben haben. Ein Kreislauf, aus dem immer mehr ausbrechen wollen. Ob es gelingt, bleibt abzuwarten.