Spenden statt Geschenke: Gebürtiger Greizer kehrt zum Geburtstag in die Heimatstadt zurück

Bernd Just (Mitte) mit Frau Marita, Schwester Petra Andersson mit Partner Michael Promnitzer (links) und Bruder Hans-Christian Just mit Frau Monika (rechts).

Greiz. Bernd Just hat zu seinem Jubiläum in Greiz für den guten Zweck gesammelt.

Der jetzt in Berlin lebende, gebürtige Greizer und ehemals begeisterte Tonhallen-Fan Bernd Just feierte jüngst seinen 80. Geburtstag mit Frau Marita im großen Familien- und Bekanntenkreis im Gasthaus Zur Wildsau in Greiz. Die Spenden der Geburtstagsgäste gingen an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

In den 1960er und 1970er Jahren gehörte Bernd Just zu den Greizer Fans, die regelmäßig die Rock- und Tanzveranstaltungen in der Reichenbacher Tonhalle besuchten, wo Bands wie die Crescendos, die Alexanders und vor allem die Klaus-Renft-Combo begeisterten. Hier war immer der große „Greizer Tisch 1“ für die Greizer Fans reserviert.

Jedes Jahr kommt Bernd Just nach Greiz zum Tonhallentreffen der Männer vom Tisch 1 im Gasthaus Zum kühlen Morgen und zum Abitreffen (dieses Jahr das 60.). Das Lokal Tonhalle existiert leider nicht mehr.