Sperrungen wegen Gedenkfeier für Hans Bauerfeind nötig

Zeulenroda. Die Trauerfeier für den verstorbenen Unternehmer Hans Bauerfeind wird live aus der Kirche auf eine Großleinwand übertragen.

Die Stadt Zeulenroda-Triebes trauert um ihren Ehrenbürger Hans Bauerfeind, der am 13. Juli 2023 verstorben ist. In Abstimmung mit der Bauerfeind AG und der Leitung der Evangelischen Kirchgemeinde Zeulenroda unterrichtet die Stadtverwaltung darüber, dass die öffentliche Gedenkfeier für den Verstorbenen am Mittwoch, dem 16. August, ab 16 Uhr, in der Dreieinigkeitskirche zu Zeulenroda-Triebes stattfindet. Einlass in die Dreieinigkeitskirche ist ab 15.30 Uhr nur über den Haupteingang an der Kirchstraße möglich. Die Familie und die Bauerfeind AG haben persönliche Einladungen ausgesprochen, deshalb sind die Plätze in der Kirche begrenzt.

Großleinwand auf Parkplatz und Pendelbus-Service

Damit alle Gäste die Gedenkfeier verfolgen können, gibt es eine Live-Übertragung auf eine Großleinwand. Diese befindet sich auf dem Parkplatz „Schulwinkel“. Die Kirchstraße in Zeulenroda ist am 16. August, ab 14 Uhr für den Gesamtverkehr gesperrt. Die Sperrung wird gegen 18.30 Uhr, wieder aufgehoben. Durch die Übertragung der Gedenkfeier auf dem Parkplatz „Schulwinkel“ ist dieser gesperrt. Ebenso ist in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr eine Anfahrt zu den hinter dem Parkplatz liegenden Wohngebäuden nicht möglich. Aufgrund der technischen Vorbereitung kann es bereits am Dienstag, dem 15. August, Teileinschränkungen in der Benutzung des Parkplatzes „Schulwinkel“ kommen. Aus Richtung Buche kann nur in Richtung Pausaer Straße/Windmühlenstraße gefahren werden. Eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt über die Leitlitzer Straße, Windmühlenstraße und Dr.-Otto-Nuschke-Straße zur Goetheallee. Die Streckenführung der Linienbusse bleibt bestehen, die Haltestellen Kirchstraße und Markt werden angefahren. Die Bauerfeind AG stellt den Firmen-Parkplatz Weißendorfer Straße zur Verfügung und bietet einen Shuttlebus ab 15.15 Uhr zur Dreieinigkeitskirche und wieder zurück an.

