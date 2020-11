Erneuerung des Spielplatzes in Langenwolschendorf

„Das war ein richtiger Trubel, hier sprudelte das Leben“, freute sich der Bürgermeister Gisbert Voigt (CDU) am Freitag. Mit so vielen Helfern hatte auch der Bürgermeister nicht gerechnet, als er zum Arbeitseinsatz aufrief.

Eigentlich war nur ein Arbeitseinsatz geplant. Schließlich sollten sich die großen und kleinen Langenwolschendorfer daran beteiligen, ihren schönen neuen Spielplatz fertig zu gestalten und dazu hatte der Bürgermeister am Freitagnachmittag eingeladen.

Gekommen waren nicht nur Väter, um die Hackschnitzel unter dem kombinierten individuellen Klettergerüst, unter der Schaukel und den anderen Spielgeräten zu verteilen. Es kamen auch die Mütter mit ihren Sprösslingen und auch die Omas und Opas mit den Enkeln und so war der Lkw voll Hackschnitzel, wofür sonst ein Gemeindearbeiter einen Tag Arbeit investiert hätte, flugs innerhalb einer Stunde verteilt. Mit großen und extra für die Kinder kleinen Schubkarren und entsprechende Arbeitsgeräte wurde gewerkelt.

Während die Kleinen die Schubkarren der Väter als coole Sitzgelegenheit nutzten und sich durch die Gegend fahren ließen oder doch lieber schon auf den neuen Spielgeräten tobten, warfen die Mütter ein aufmerksames Auge auf die Spielenden und nutzten die Gelegenheit für einen Plausch. Während am Tag des Arbeitseinsatzes Peter Matthes von der gegenüberliegenden Pension „Zum Kammergut“ für Getränke sorgte, hatten verschiedene Langenwolschendorfer bereits im Vorfeld gemeinsam für die Erneuerung der Spielgeräte im Park vor dem Gemeindeamt gesorgt.

Als der Tüv im vergangenen Jahr einige Spielgeräte oder Teile des kombinierten Spielgerätes sperrten, mussten diese abgebaut werden. Ziemlich trist kam der Spielplatz damals daher. Die alten Holzteile entsprachen nicht mehr den geforderten Sicherheitsbestimmungen.

Das sollte aber nicht lange so bleiben. Es fanden sich Langenwolschendorfer, die für neue Spielgeräte spendeten. So konnten die Langenwolschendorfer Gemeinderäte auch schnell eine Wiederaufstockung des Spielplatzes beschließen. 2214 Euro wurden insgesamt gespendet.

8000 Euro wurden aus der Infrastrukturpauschale genommen. Dieses Geld wird den Kommunen für die Kinder und Jugendlichen in den Gemeinden und Städten bereitgestellt. Weitere 2300 Euro konnte Langenwolschendorf aus Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer einsetzen. Die gesamte Maßnahme beläuft sich auf rund 12.145 Euro.

Die neuen Spielgeräte bestehen ebenso wie der Bestand aus Robinienholz und werden wieder ganz individuell gestaltet sein. Die individuelle Gestaltung war bereits bei der Entstehung des Spielplatzes mit eine Forderung. Das gesamte Ensemble, der Park mit dem Spielplatz, fügt sich so besonders gut in das gesamte Areal rund um das Gemeindeamt mit Blick auf die Kirche und den gegenüberliegenden Fachwerkhäusern ein.

Nach dem Beschluss des Gemeinderates erhielt die Firma Rheber Holz-Design aus Schleiz den Auftrag. Bereits die ersten Spielgeräte hatten die Mitarbeiter der Firma angefertigt. Die neuen Holzteile wurden nun auch in der Firma angefertigt und Michael Müller sowie Noah Müller von der Schleizer Firma stellten sie auf. Die verbleibende Rutsche sowie der Kletterturm erhielt eine Hangelstrecke, auf dem die Kleinen am Freitag fröhlich balancierten. Die neue Rutsche, die von der Höhe her so konzipiert wurde, dass Kinder jeden Alters sie nutzen können, bekam einen neuen Stellplatz, der etwas entfernter von Rutsche und Kletterturm sich nun befindet. Eine weitere Schaukel für die ganz Kleinen ergänzt den Spielplatz.