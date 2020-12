Spielplatz für Kinderheim Zeulenroda statt Silvesterböller

Zeulenroda-Triebes. 37 Likes sammelt Jana Eckner bis zum Montagabend unter ihrem Facebook-Beitrag. Darin schreibt sie, dass sie statt Geld für ohnehin untersagte Feuerwerkskörper auszugeben, in diesem Jahr lieber für zwei Projekte spenden will. Eines sei die Organisation „Dein Sternenkind“, deren Fotografen würdige Erinnerungsstücke für während oder bald nach der Geburt verstorbene Kindern anfertigen. Aber da ist auch noch ein zweites Herzensprojekt. So würden sich die Kinder und Jugendlichen des Kinderheims der Lebenshilfe Zeulenroda neue Spielgeräte für ihren Spielplatz wünschen.

Feuerwerk der Herzen statt Böllerei

Nun sind Likes in sozialen Netzwerken keine Währung, mit der sich Spielplätze bezahlen lassen. Daher ruft sie mögliche Mitstreiter dazu auf, die gesparten Kröten für die Silvesterknallerei ebenfalls zu spenden. „Jeder Euro ist bei dem Projekt eine große Hilfe. Vielleicht können wir für die Kinder ein Feuerwerk der Herzen veranstalten, denn gemeinsam geht so vieles besser“, schreibt sie. Wir haben in der Einrichtung und bei Jana Eckner einmal nachgefragt, was genau hinter dieser Aktion steckt.

Wunschbaumaktion sorgt für große Kinderaugen

Das Weihnachtsfest soll im Kinderheim der Lebenshilfe in Zeulenroda in diesem Jahr besonders schön gewesen sein, heißt es. Denn alle Kinder bekamen dank der Wunschbaum-Aktion ein individuelles Geschenk überreicht. Zeulenrodaer konnten im Schuhgeschäft Enke einen Wunsch vom Baum nehmen und ihn erfüllen. Eine Aktion mit überragendem Erfolg. Alle Wünsche wurden erfüllt. „Die Kinder haben sich unglaublich gefreut“, sagt Lebenshilfe-Mitarbeiter Lukas Günther. Der neue Spielplatz wäre nun die perfekte Überraschung für das kommende Jahr. „Für die Kinder macht es ihre tägliche Lebensumgebung noch ein wenig schöner“, sagt Lukas Günther. Mitinitiatorin der Aktion ist ebenfalls Jana Eckner, die auch im Vorstand der Lebenshilfe Zeulenroda aktiv ist.

Hoffen auf das Jahr 2021

Die Klettergeräte auf dem Spielplatz hinter dem Haus sind in die Jahre gekommen. Ein zerfetztes Netz baumelt am Basketballkorb. „Die Idee spukt schon seit dem Sommer in unseren Köpfen herum“, sagt Jana Eckner, die auch im Vorstand der Lebenshilfe aktiv ist. Wegen Corona geriet der ganze Plan aber etwas ins Stocken. Die Kinder würden sich vor allem neue Fußballtore, ein Trampolin und einen Pavillon, um bei warmem Wetter gemeinsam draußen sitzen zu können, wünschen. „Wir hoffen, dass wir das Projekt Spielplatz im neuen Jahr endlich angehen können“, sagt sie. Aber sicher sei das nicht.

Zeulenroda-Triebeser zur Unterstützung aufgefordert

Dabei baut sie auch auf die Unterstützung der Zeulenroda-Triebeser. „Wer zum Jahresende noch mal etwas Gutes tun will, der kann sich melden“, sagt Jana Eckner. Am besten direkt bei der Lebenshilfe in Zeulenroda. Es sei sicher, dass die Wirkung einer Unterstützung nicht verfehlt werde. „Die Kinder aus der Einrichtung sind mir inzwischen so ans Herz gewachsen. Schon zu Weihnachten konnten wir sie mit unserer Aktion ziemlich glücklich machen“, sagt sie. Wer dies nun wieder tun will, könne sich gerne bei der Lebenshilfe informieren. Auch Spendenquittungen sind möglich. So sei der Start ins neue Jahr gleich mit einer guten Nachricht verbunden. „Und die können wir nach diesem Jahr 2020 wohl wirklich alle gebrauchen“, sagt Jana Eckner. Das ist wohl etwas dran.

Infos über die Lebenshilfe Zeulenroda: https://www.lebenshilfe-zeulenroda.de/