Spielplatz in der Kühbergsflur in Triebes nicht realisierbar

In der Kühbergsflur in Triebes lud einst ein Spielplatz Kinder zum Toben ein. Nach der Vorstellung des Ortsteilrates, wollte man an alter Stelle wieder eine Spielmöglichkeit schaffen. Dem erteilte die Stadt Zeulenroda-Triebes nun aber eine Absage. „Die Stadt hat uns mitgeteilt, dass sie dort keine Grundstücke mehr besitzt. Jetzt müssen wir bei Null beginnen“, so Ortsteilbürgermeister Axel Wagner (CDU).

Jetzt wolle man versuchen, mit dem privaten Eigentümer eine Lösung zu finden oder nach einem anderen Areal Ausschau halten. Ein weitere Entscheidung zur Stadtverschönerung konnte allerdings erfolgreich beschlossen werden. So wolle man an drei Standorten in Triebes, aus ökologischen Beweggründen Bäume pflanzen. Am Abzweig Greizer Straße, zwischen Hauptstraße und Schafberg sowie auf dem Parkplatz an der Ecke Hauptstraße und Anger sollen die grünen Schattenspender gepflanzt werden.

Für den schönsten Fleck in Triebes soll es am Ende des Jahres einen Preis geben. So wolle sich eine Jury Anfang März, auf eine Tour durch die Stadt begeben und nach dem schönsten Ort Ausschau halten. „Das kann ein privater Garten oder auch ein Platz in der Natur sein“, so Axel Wagner.