Sporns Häuschen für die Vergangenheit erhalten

Es gibt es wieder: Das Sporns Gartenhäuschen. Wenngleich auch nur in Miniatur. Zu verdanken ist es dem Zeulenrodaer Senior Heinz Majcher. Der 81 Jährige hatte sich den Nachbau von Sporns Gartendomizil schon lange vorgenommen. Doch konnte er sich auch als mittlerweile Einheimischer, er lebt seit 1953 in der Stadt, nicht so recht an jedes Detail erinnern.

Schließlich wurde Sporns Gartenhäuschen, wie der Pavillon unter den älteren Bürgern der Stadt liebevoll genannt wurde und in der Oberen Höhlerreihe stand, im Oktober/ November 2013 komplett abgerissen. Der Pavillon stand auf dem Grundstück der ehemaligen Firma Stahlstichdruck, gegenüber der Stadthalle. Die Fresken, die das Haus zierten zerfielen. So wären auch die Vorschläge von Bürgern, Sporns Häuschen an einen anderen Ort zu versetzen, nicht realisierbar gewesen. Eine Fotokopie als Vorlage Doch Heinz Majcher erhielt eine Fotokopie und machte sich ran, das einst so prachtvolle Gebäude im Maßstab 1:40 neu entstehen zu lassen, aus Sperrholz, mit jeder Menge Fingerspitzengefühlt, Farbe und einem großen Schatz an Kreativität. Für den Zeulenrodaer Modellbauer ist es nicht das erste Gebäude der Stadt, dass er nachbaut. Die Dreieinigkeitskirche, die Kreuzkirche, das Rathaus und mehr - viele Gebäude sind unter seinen Händen entstanden. Was das Besondere an seinen Nachbauten ist: Er scheut keine Mühen, achtet auf jedes Detail und versucht stets originalgetreu zu kopieren. Zeulenrodaer, die schon mal einen Blick auf das Relikt der Stadt, dass an die bürgerlichen Zeit und der Gartenkultur erinnert, werfen konnten, wären schlichtweg begeistert gewesen, sagt der Senior. Der Zeulenrodaer hält sich im Geist und Methodik fitt durchs bauen Doch was bedeutet es für ihn, wenn er ein Gebäude nach dem anderen sich vornimmt und im Maßstab 1:40 nachbaut? Für mich ist es Training des Geistes und Therapie zum Erhalt der Methodik. Der Geist wird geschult, da er sich bevor er anfängt, überlegen muss, wie er anfängt, was er benötigt oder wie er manche Details umsetzen könnte. Und Fingerspitzengefühlt wird bei den vielen kleinen Säulen, den Gartenzäunen, Reliefs oder Fensterstreben gefordert. Für Heinz Majcher ist es eine Freizeitbeschäftigung, die ihn komplett ausfüllt und so manches abverlangt. Seine Frau sieht ihn an den Bautagen nur zum Essen, ansonsten ist er nur in seinen Werkstatträumen.