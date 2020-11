Sportangebot soll sich wieder einen kleinen Spalt öffnen

Die Frau in der Geschäftszentrale des TSV Zeulenroda hält einsam die Stellung. „Ich bin hier aktuell gerade Mädchen für alles“, sagt sie, da klingelt im Hintergrund schon wieder das Telefon.

Oft seien es ratlose Eltern oder Sportler, die nicht genau wissen, was nun eigentlich Sache ist. Grundsätzlich gilt: Der Sportbetrieb des breit aufgestellten Vereins ist aufgrund der Corona-Maßnahmen größtenteils eingestellt. Egal ob Boxen, Schwimmen, Turnen oder Tischtennis – unabhängig von der Sportart.

Grundlage ist die Corona-Verordnung des Landes. Schwimmunterricht im Rahmen des Schulsports soll es aber eigentlich weiter geben. Auch die sportliche Tätigkeit mit medizinischer Notwendigkeit soll erlaubt bleiben. Klingt eindeutig. Ist es aber nicht, wie unsere Recherchen zeigen.

Viele Ausnahmen von der Ausnahme

So wird es in Zeulenroda-Triebes im November keinen Schwimmunterricht geben. Das Kommunalbad im

Sporttreiben in der Sektion Präventions- und Rehasport des TSV Zeulenroda ist nur mit Rezept erlaubt. Foto: Norman Börner

Waikiki bleibt geschlossen. Und auch beim Rehasport gibt es Ausnahmen von der Ausnahme. „Rehasport ist nur erlaubt, wenn ein ärztliches Rezept vorliegt“, sagt Zeulenroda-Triebes Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos). Präventionsangebote wie Herzsport sind da nicht mit eingeschlossen.

Der Landkreis Greiz beschließt, die Turnhallen in seiner Trägerschaft ohne Ausnahme für die Öffentlichkeit zu schließen – also auch für den medizinischen Sport (siehe nebenstehenden Beitrag). Der Kreis mache als Schulträger von seinem Hausrecht Gebrauch.

So eine individuelle Regelung – die nicht auf Grundlage der Sonderverordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus erfolgt – trifft auch die Stadt Zeulenroda-Triebes, wenn sie beschließt, das Kommunalbad im Waikiki nicht für den Schulsport zu öffnen.

Schulschwimmen im Waikiki ist Stadt zu teuer

Laut Bürgermeister Nils Hammerschmidt sei dies eine rein wirtschaftliche Entscheidung. So stände den 4000 Euro, die man für den Schulsport erhalte, eine sechsstellige Summe für Betriebskosten gegenüber. „Da die Einnahmen vom Waikiki fehlen, können wir uns das schlichtweg nicht leisten“, sagt Hammerschmidt. Eine Variante, die Kinder mit dem Bus in die Greizer Schwimmhalle zu bringen, sei letztlich in Abstimmung mit den Schuldirektoren verworfen worden. Hin- und Rückweg im Bus hätten zu viel Zeit gekostet und Lehrkräfte zu lange gebunden. „Deswegen haben wir gemeinsam beschlossen, den Schwimmunterricht im November auszusetzen“, so Bürgermeister Hammerschmidt.

Kreissportbund hofft auf weitere Lockerungen

Jan Koschinsky, KSB-Vorsitzender Greiz. Foto: Andreas Rabel

Für Jan Koschinsky, der auch Vorsitzender des Kreissportbundes im Landkreis Greiz ist, eine unverständliche Entscheidung. „Der Schwimmunterricht steht im Lehrplan. Er darf nicht aus finanziellen Gründen ausfallen“, sagt er. Er hofft auf ein Einlenken. Darauf baut er auch in Bezug auf den Vereinssport. Dort, wo es möglich ist, sollte Sport in Individualgruppen weiter erlaubt sein. Auch der Jugendsport müsse dringend zurückkehren, sonst sei die Struktur der Vereine auf lange Sicht gefährdet. „Wir sind auf die Entscheidungen im Land angewiesen. Derzeit ruht die Hoffnung auf einer teilweisen Öffnung des Jugend- und Amateursports“, sagt er. Der Sozialausschuss im Landtag in Erfurt verständigte sich am Donnerstag darauf, dass wohl Kinder- und Jugendsport in Thüringen auch außerhalb der Schule wieder möglich sein soll. Das Plenum wird aber voraussichtlich erst in der kommenden Woche darüber entscheiden. „Ich hoffe, dass auch für den allgemeinen Freizeit- und Amateursport Regeln gefunden werden“, sagt er.

Bei vielen Sportarten wie Weitspringen, Tischtennis oder Kegeln, sei es problemlos möglich, in kleinen Gruppen und mit Abstand Sport zu treiben. „Allgemeine Regeln sind bequem. Aber letztlich sind unsere Politiker und Verwaltungsmitarbeiter doch dafür da, Gesetze zu machen, die allen gerecht werden“, sagt er.