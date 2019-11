Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt erhöht Gebühren

Zur letzten Stadtratssitzung in Zeulenroda-Triebes haben die Stadträte mehrheitlich beschlossen, dass die Elternbeiträge für die Kindergärten der Stadt Zeulenroda-Triebes ab dem kommenden Jahr steigen werden.

So sollen die Kindergartenbeiträge ab dem kommenden Jahr auf 153 Euro sowie ab dem Jahr 2021 auf 160 Euro für das erste Kind in einer Ganztagsbetreuung angehoben werden. Begründet wurde die Beitragserhöhung damit, dass eine erneute Kalkulation und daraus eine Anpassung der Beiträge erfolgen musste. Die Beiträge sollen wie bisher gestaffelt werden je nach Betreuungslänge und Kinder, einer Familie, die im Kindergarten, im Hort oder in der Schulhort-Betreuung in einer städtischen Kindereinrichtung untergebracht sind.

Bevor der Antrag den Stadträten zur Beschlussfassung vorgelegt wurde, sollen Gespräche mit Vertretern von freien Trägern, den Leitern der Kindergärten sowie den Elternbeiräten durchgeführt worden sein, heißt es in dem Beschlussantrag, dem die Stadträte zur Beschlussfassung auf ihrer Sitzung vorliegen hatten. Im Nichttechnischen Ausschuss wurde über die geplante Beitragserhöhung diskutiert und sie wurde bereits vorab der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Greiz zur Prüfung vorgelegt. Nun sind die freien Träger der Kindereinrichtungen aufgefordert, die Elternbeiträge in gleicher Höhe anzupassen. Nur so könnte sichergestellt werden, dass die Eltern die Kindergärten nicht nach dem Preis, sondern nach der Qualität ihrer hier verrichteten Arbeit und den vorliegenden Konzepten auswählen.

Bereits zum 1. März 2018 wurde durch einen Beschluss des Stadtrates eine Erhöhung auf 135 Euro beschlossen und zum 1. Januar 2019 auf 140 Euro. Damals wurde die Beitragserhöhung ausgiebig diskutiert. Auf der letzten Sitzung des Stadtrates gab es dazu keine Diskussion